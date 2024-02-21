Владимир Путин похвалил Казань за организацию «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин похвалил Казань за организацию «Игр будущего». В эти минуты глава государства выступает с речью на церемонии открытия турнира.

— Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных, международных спортивных соревнований. И многие из них прошли именно здесь — в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию и духу «Игр будущего». Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов он свято хранит наследие предков, — сказал он.

Президент России добавил, что Татарстан всегда берет за новые новаторские проекты и блестяще их выполняет.

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