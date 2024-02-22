Михаил Карисалов: «Объект действительно XXII века»

Президент России Владимир Путин запустил строительство нового НИОКР-центра на севере Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУР

Первую сваю в основу нового НИОКР-центра СИБУРа полного цикла забили сегодня на призаводской площадке «Казаньоргсинтеза». Строительство объекта запустил по видеосвязи президент России Владимир Путин, который второй день находится в Казани. Вместе с ним были раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Стоимость НИОКР-центра оценивается в 8—10 миллиардов рублей. Завершить строительство центра предполагается в 2026 году. Подробнее об объекте — в материале «Реального времени».

Владимир Путин: «Можно только пожелать успехов»

О НИОКР-центре Владимиру Путину по видеосвязи доложил председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов прямо с площадки, где запустили строительство.

— Сегодня здесь, в Казани, мы закладываем центр, который будет призван стать головным институтом, объединить работу имеющихся в СИБУРе девяти научных центров, которые занимаются разнообразными разработками, связанными с катализом, биоматериалами, специальными пластиками, инженерными, строительными материалами. Он послужит продолжению работы по созданию полноценного технологического суверенитета — уже и с научной, с технологической точки зрения, — который будет призван защищать наши основные базовые процессы, — заявил он.

Далее президент России попросил рассказать о катализаторах и их применении.

— Катализаторы служат как преобразователи — для преобразования углеводородных газов, — пояснил Михаил Карисалов. — И одна из задач этого центра — ускорить процесс производства этих катализаторов. Более чем на 60 технологических режимах сегодня каталитические процессы работают в нефтегазохимии, а еще есть нефтепереработка, еще есть газопереработка, где также используются каталитические процессы.

Также генеральный директор СИБУРа напомнил, что в следующем году запустят производство гексена на «Нижнекамскнефтехиме». Проект разработан в научном центре в Томске.

— Большая часть специалистов из Томска сегодня здесь, помогают и работают над дизайном нашего Казанского научного центра, — подчеркнул Карисалов.

Далее Владимир Путин дал разрешение на погружение первой тестовой сваи в основу центра.

— Можно только пожелать успехов, — заявил российский лидер.

Михаил Карисалов: «Здесь будет целый научный институт»

Стоимость объекта оценивается в 8—10 миллиардов рублей, заявил после запуска стройки журналистам Михаил Карисалов.

— Мне кажется, деньги — это последнее, что здесь имеет смысл. Нужно понимать, что это действительно удовольствие не из дешевых, но масштаб, технологическая насыщенность и универсальность, как лабораторий, так и разнообразных станков, будут максимальными. Основная задача — создать здесь ту самую многофункциональность, обеспечить связь лабораторий с конкретными задачами производственного направления, номенклатурной группы продуктов или крупных отраслей потребления. Строительство, как вы видите, будет вестись полностью с нуля, поэтому объект действительно XXII века.

Место для центра, по его словам, выбиралось с учетом потенциала.



— Татарстан — прекрасный регион, — подчеркнул генеральный директор. — Здесь огромная инженерная школа, большое количество высших и средних образовательных учреждений и хорошая возможность использовать отраслевые синергии: нефтедобыча, нефтепереработка, автомобилестроение, авиастроение. Этих всех специалистов и будем привлекать. Не скрываем, что часть коллег переедут из девяти субъектов. Здесь созданы все условия, возможность предоставления служебного жилья. Но и город, не буду скрывать… Я не из Казани, но фанатом города точно являюсь — с точки зрения качества жизни, качества управления, климата. Все вместе это создает атмосферу. Отбоя нет. Казань, конечно, очень привлекательна.

В центре будут работать 300 ученых.

— Мы позволяем себе слово «институт». Здесь будет целый научный институт, — заметил Карисалов.



Он рассказал и о деловом квартале, частью которого станет будущий НИОКР-центр. Вся его территория будет доступна для жителей Казани и гостей города. По словам Михаила Карисалова, идея родилась из малого: «Практически год ушел на то, чтобы вместе с городской администрацией, с градостроительным комитетом разобраться, что можно сделать».

Одно из центральных мест квартала займет Центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа.

— В марте бывшее здание заводоуправления «Казаньоргсинтеза» будет запущено в новой своей философии, в новом наполнении, в новом исполнении. Важной частью будет являться, конечно же, и инфраструктура — это пешеходные тротуары, по-другому организованные парковки. И конечно же, большой акцент будет сделан на озеленении.



Также генеральный директор СИБУРА выразил надежду: к концу текущего года или уже в следующем будет демонтирован бетонный забор, который сегодня окружает КОС: «Это будет ажурный, прозрачный забор. Эта сопричастность с химическим заводом, она будет полная и очень важная, это будет служить популяризации химии».

«Принято решение сосредоточить всю науку в Татарстане»

О том, что в Казани будет создан центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения, рассказал председатель Совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон в августе прошлого года.

— Мы на Совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор делается именно на Татарстан. Очень важное принято решение — всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане. У нас отдаленные объекты, и очень много рабочих инженерного состава работает именно из Татарстана. Кадровый резерв страны — очень профессиональные люди. Здесь надо инвестировать, — сказал он.

Как рассказывала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, все корпуса делового квартала выполнены в современном дизайне, продумана вся инфраструктура внутри территории и благоустройство: «Чем больше в городе будет подцентров, точек притяжения и мест для приложения труда, тем лучше».