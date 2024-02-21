Открытие «Игр будущего» в Казани

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» прошло открытие международного турнира «Игры будущего». Среди почетных гостей мероприятия были президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Республики Сербской Милорад Додик, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и высокопоставленные руководители ряда других государств. На церемонии открытия представили 21 дисциплину «Игр будущего». А шоу, сценарий которого был написан с использование ИИ, представил футуристические прогнозы, связанные с городом и архитектурой, роботизацией, образованием, технологиями, освоением космоса и сельским хозяйством.
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