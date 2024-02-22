Путин и Минниханов дали старт строительству нового научного центра СИБУРа

В Казани забили первую сваю нового «НИОКР-центра» СИБУРа полного цикла. В торжественной церемонии по видеосвязи приняли участие президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов, а также председатель правления и генеральный директор компании Михаил Карисалов.



«НИОКР-центр» объединит разработку новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии с масштабированием до промышленного применения.

Здания «НИОКР-центра» будут интегрированы в деловой квартал СИБУРа около «Казаньоргсинтеза». Одновременно центр станет частью индустриального парка «Северные ворота».

Завершить строительство центра предполагается в 2026 году.

О том, что в Казани будет создан центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения, рассказал председатель Совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон в августе прошлого года.

— Мы на Совете директоров рассматривали предварительный план дальнейших инвестиций, и большой упор делается именно на Татарстан. Очень важное принято решение — всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане. У нас отдаленные объекты, и очень много рабочих инженерного состава работает именно из Татарстана. Кадровый резерв страны — очень профессиональные люди. Здесь надо инвестировать, — сказал он.