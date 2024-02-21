День в истории 21 февраля: признание ЛНР и ДНР, утверждение текста гимна Татарстана, открытие «Игр будущего»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 февраля 2024 года
21 февраля пройдет церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани, на которой ждут президента России Владимира Путина, а также лидеров Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Сегодня отмечаются Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. Два года назад Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, 11 лет назад Госсовет Татарстана единогласно утвердил текст Гимна республики, 50 лет назад совхозу под Казанью установлено наименование «Майский». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани. Ожидается, что мероприятие в Международном выставочном центре «Казань Экспо» посетят президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Начало прямой трансляции — в 18.45.
- Второй день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани — сегодня пройдут групповые этапы по фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу, игре «Мир танков» Warface+лазертаг, а также 1/8 финала по Dota 2.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» во Дворце спорта сыграет с ярославским «Локомотивом».
Кто родился: Алан Рикман и Виталий Чуркин
- 1946 — британский актер Алан Рикман (скончался 14 февраля 2016 года). Известен по роли Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере.
- 1952 — советский и российский дипломат Виталий Чуркин (скончался 20 февраля 2017 года). В разные годы был послом в Чили, Бельгии и Канаде. С 2006 по 2017 год являлся постпредом России при ООН и в Совете Безопасности ООН.
- 1957 — лидер группы «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев.
- 1962 — американский писатель Чак Паланик. Наиболее известен романом «Бойцовский клуб», по которому сняли одноименный фильм с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном.
Кто скончался: Михаил Шолохов и Алексей Герман
- 1941 — канадский врач и физиолог сэр Фредерик Грант Бантинг (родился 14 ноября 1891 года). Один из открывателей гормона инсулина, лауреат Нобелевской премии.
- 1984 — советский писатель Михаил Шолохов (родился 24 мая 1905 года). Стал третьим из наших соотечественников, кто получил Нобелевскую премию по литературе — за роман «Тихий Дон».
- 2013 — советский и российский кинорежиссер, народный артист России Алексей Герман (родился 20 июля 1938 года).
Праздники: День родного языка и гида
- Международный день родного языка. Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года в память о событиях в Дакке 21 февраля 1952 года — тогда в результате демонстрации студентов, вышедших в защиту своего родного языка бенгали, погибли несколько человек.
- Всемирный день экскурсовода, или Всемирный день туристического гида. Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности о важности и значимости их работы.
События в истории: Россия и Белоруссия заключили «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве», заложили мечеть «Кул-Шариф», РФ приостановила участие в СНВ-III
- 1784 — по указу императрицы Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
- 1811 — британский химик Гемфри Дэви сообщил о свойствах открытого им хлора.
- 1842 — Джон Гриноу получил первый американский патент на швейную машину.
- 1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии», первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма и который стал первой программой международной коммунистической организации.
- 1885 — открыли монумент Джорджу Вашингтону. Это самый большой обелиск в мире и самое высокое сооружение в Вашингтоне.
- 1920 — образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО).
- 1935 — начался первый международный кинематографический смотр в СССР, известный как Московский кинофестиваль. Он является вторым старейшим киноконкурсом мира после Венецианского фестиваля.
- 1974 — приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР совхозу под Казанью установлено наименование «Майский». Также определено производственное направление — овощеводство (защищенного грунта). В дальнейшем тепличному комбинату «Майский» собираются присвоить имя бывшего гендиректора предприятия Ильшата Ганиева, который умер в прошлом году.
- 1995 — в Минске подписан «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между Россией и Белоруссией сроком на 10 лет. Он стал основой для создания Союзного государства между двумя странами.
- 1996 — на территории бывшего Юнкерского училища в Казанском Кремле торжественно заложен памятный знак на месте будущей мечети «Кул-Шариф».
- 2013 — Госсовет Татарстана единогласно утвердил текст Гимна республики. Тогда же он был исполнен впервые. Окончательный текстовый вариант гимна основан на стихотворении «Туган ягым» («Родной край») Рамазана Байтимерова, написанном им в 1970-х годах.
- 2018 — в Казани вышел справочник «Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье». Книга подготовлена и издана сотрудниками Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан (ИТЭР).
- 2020 — Фарид Абдулганиев покинул пост министра экономики Татарстана. Он назначен помощником президента республики по малому бизнесу. Министерство же возглавил Мидхат Шагиахметов.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, которые просили об этом, подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.
- 2022 — Рустама Минниханова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю добросовестную работу.
- 2022 — китайский агрегатор такси DiDi заявил о прекращении работы в России.
- 2023 — Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). По его словам, появилась информация, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Он предупредил, что в таком случае и Москва проведет их в ответ.
комментарии
"1848 — Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест Коммунистической партии», первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма и который стал первой программой международной коммунистической организации".
Ни "научный коммунизм", ни марксизм, ни ленинизм, ни марксизм-ленинизм не являются науками - это разновидности фанатичных тоталитарных религиозных сект, сектанты которых просто "верят" в догмы своих вождей-фанатиков.