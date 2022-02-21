Агрегатор такси DiDi заявил о завершении работы в России

Китайский агрегатор такси DiDi заявил о прекращении работы в России. Он завершит свою деятельность уже в начале следующего месяца, 4 марта.

Кроме того, DiDi уходит из Казахстана. Об этом сообщила PR-директор российского офиса компании Ирина Гущина.

— По прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках, — цитирует ее ТАСС.

Причина ухода — меняющиеся рыночные условия и другие вызовы. Агрегатор продолжит работать в странах Латинской Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

В Казани DiDi начал работу летом 2020 года. Однако казанцы столкнулись с рядом проблем в его работе. Подробности — в материале «Реального времени».