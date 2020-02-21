Фарид Абдулганиев стал помощником президента, Мидхат Шагиахметов — министром экономики Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев назначен помощником президента республики по малому бизнесу. На его место переходит Мидхат Шагиахметов, который уже возглавлял Минэкономики РТ в 2010—2014 годах. Об этом было объявлено сегодня на традиционном еженедельном совещании при участии президента республики Рустама Минниханова.

В качестве помощника президента Абдулганиев продолжит работу по дальнейшему росту инвестиционного потенциала Татарстана, в том числе за счет привлечения новых резидентов, создания коммерчески эффективных производств, а также увеличения доли сектора МСП в национальной экономике.



В рамках реализации нацпроекта по развитию МСП Министерству экономики Татарстана удалось привлечь 1,6 млрд рублей. Все показатели национального проекта были досрочно перевыполнены. Это касается в первую очередь оказания мер господдержки предпринимателям в моногородах — запланированные цели были достигнуты на 104,7%. Установленное сотрудничество с Фондом развития моногородов позволило запустить в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске строительные инфраструктурные проекты общей стоимостью более 3 млрд рублей.

Кроме того, с опережающей динамикой шла реализация задач по расширению доступа предпринимателей к финансовым мерам господдержки: показатель по числу выданных микрозаймов был превышен на 148%, по объему финансовой поддержки при содействии Гарфонда РТ — на 193%.

Что касается институциональной поддержки бизнеса, в настоящее время на рассмотрении у президента РТ Рустама Минниханова находится законопроект, предложенный Фаридом Абдулганиевым на очередной сессии Госсовета республики и поддержанный большинством депутатов, который предусматривает льготный режим для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) в сфере IT. Это позволит создать дополнительно 3 240 рабочих мест и обеспечит бюджету РТ 1,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Кто станет председателем ЦИК РТ вместо Шагиахметова, станет известно в скором времени.

Мидхат Шагиахметов возглавлял Министерство экономики Татарстана в 2010—2014 годах. В 2014 году он сменил Евгения Богачева на посту председателя Национального банка РТ. С сентября 2017 года по февраль 2020-го возглавлял Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан.

