День в истории 6 февраля: раис Татарстана, Мюнхенская трагедия, юбилей главы ГИСУ РТ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 февраля 2024 года
6 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Зеленодольский район республики, пройдет заседание Координационного совета «Движения Первых». Сегодня отмечаются Международный день безопасного интернета, День отказа от мобильного телефона и Международный день бармена. Год назад в Турции произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибло почти 60 тысяч человек, а в Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, по которому должность высшего должностного лица региона стала именоваться «глава — раис РТ». 20 лет назад установлен новый мировой рекорд в воздушной акробатике. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Зеленодольский район республики и примет участие в заседании совета по итогам социально-экономического развития в 2023 году и задачах на 2024-й.
- Заседание Координационного совета «Движения Первых» об итогах работы в 2023-м и планах на 2024-й.
- В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» проведет матч с клубом «Арда» из Болгарии.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — казанский «КОС-Синтез-УОР» против «Динамо-СШОР» из Астрахани.
Кто родился: Рональд Рейган и Боб Марли
- 1861 — русский химик Николай Зелинский (скончался 31 июля 1953 года). Один из основоположников органического катализа и нефтехимии.
- 1894 — председатель Совета народных комиссаров Автономной Татарской ССР в 1920—1921 годах Сахибгарей Саид-Галиев (скончался 10 ноября 1939 года). В Казани в честь него названы улица и Дворец культуры в Дербышках.
- 1911 — 40-й президент США (1981—1989) Рональд Рейган (скончался 5 июня 2004 года).
- 1945 — ямайский музыкант стиля регги Боб Марли (скончался в 1981 году).
- 1960 — советский и российский композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко.
- 1960 — депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова (предприятие выпускает туалетную бумагу, — прим. ред.) Андрей Фомичев.
- 1969 — советский и российский баскетболист, бывший главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин.
- 1979 — директор Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ РТ) Нияз Ситдиков.
- 1992 — директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
Кто скончался: основатель шинной промышленности Татарстана
- 1952 — король Великобритании в 1936—1952 годах Георг VI (родился 14 декабря 1895 года).
- 2019 — первый директор Нижнекамского шинного завода Николай Зеленов (родился 28 мая 1932 года). Считается основателем шинной промышленности Татарстана.
Праздники: День безопасного интернета и отказа от мобильного телефона
- Международный день безопасного интернета. Он отмечается во второй день второй недели второго месяца года. Праздник учредили в 2004 году в рамках осуществляемой Еврокомиссией программы «Безопасный интернет».
- Международный день бармена. Дата профессионального праздника выбрана в связи с тем, что 6 февраля — день памяти святого Аманда, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.
- День отказа от мобильного телефона. Считается, что инициатором праздника выступил французский журналист Фил Марсо. День предложили отмечать в 2001 году.
События в истории: Елизавета II взошла на престол, российская армия взяла Грозный
- 1886 — немецкий химик, профессор Фрайбергской академии Клеменс Винклер открыл германий, о существовании которого за 15 лет до этого говорил российский ученый Дмитрий Менделеев.
- 1900 — впервые был передан радиосигнал о бедствии на море. Около финского острова Лавансари оторвало и унесло в море льдину, на которой находилось 50 рыбаков. Тогда российский ученый Александр Попов через свое изобретение — радиоприемник — передал находившемуся недалеко ледоколу «Ермак» сигнал.
- 1930 — в Кизическом монастыре в Казани прошла последняя служба, поскольку ТатЦИК постановил разобрать то, что от обители осталось, на стройматериалы. 27 декабря 2001 года комплекс Кизического монастыря вернули Казанской епархии.
- 1950 — серийный самолет МиГ-17 впервые преодолел скорость звука в горизонтальном полете.
- 1952 — британский престол заняла Елизавета II. Этому предшествовала кончина ее отца короля Георга VI в тот же день. Елизавета II правила до своей смерти 8 сентября 2022 года — всего 70 лет. Являлась самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
- 1958 — в Мюнхене разбился самолет с футболистами английского клуба «Манчестер Юнайтед» на борту. Погибли 23 человека, в том числе восемь игроков команды. Событие получило название Мюнхенской трагедии.
- 2000 — в ходе Второй чеченской войны российская армия взяла Грозный.
- 2004 — установлен новый мировой рекорд в воздушной акробатике. Над Таиландом сразу 357 парашютистов составили гигантский цветок из собственных тел, «окрашенный» «под национальный флаг» этой страны.
- 2005 — в Казани завершился юбилейный XXV чемпионат мира по хоккею с мячом. Победителем в восьмой раз стала сборная Швеции.
- 2018 — с космодрома на мысе Канаверал запустили первую сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.
- 2020 — на должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан назначен Валерий Липский.
- 2020 — президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф открыли в Казани «Школу 21».
- 2023 — в Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Госсовета Татарстана 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С того момента должность высшего должностного лица региона стала именоваться «глава — раис РТ».
- 2023 — на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, в Сирии — свыше 8 тысяч. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.
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