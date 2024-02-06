Новости общества

08:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории 6 февраля: раис Татарстана, Мюнхенская трагедия, юбилей главы ГИСУ РТ

07:00, 06.02.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 февраля 2024 года

День в истории 6 февраля: раис Татарстана, Мюнхенская трагедия, юбилей главы ГИСУ РТ
Фото: коллаж realnoevremya.ru

6 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Зеленодольский район республики, пройдет заседание Координационного совета «Движения Первых». Сегодня отмечаются Международный день безопасного интернета, День отказа от мобильного телефона и Международный день бармена. Год назад в Турции произошло два мощных землетрясения, в результате которых погибло почти 60 тысяч человек, а в Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, по которому должность высшего должностного лица региона стала именоваться «глава — раис РТ». 20 лет назад установлен новый мировой рекорд в воздушной акробатике. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Раис Татарстана Рустам Минниханов посетит Зеленодольский район республики и примет участие в заседании совета по итогам социально-экономического развития в 2023 году и задачах на 2024-й.
  • Заседание Координационного совета «Движения Первых» об итогах работы в 2023-м и планах на 2024-й.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» проведет матч с клубом «Арда» из Болгарии.
  • Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — казанский «КОС-Синтез-УОР» против «Динамо-СШОР» из Астрахани.

Кто родился: Рональд Рейган и Боб Марли

  • 1861 — русский химик Николай Зелинский (скончался 31 июля 1953 года). Один из основоположников органического катализа и нефтехимии.
  • 1894 — председатель Совета народных комиссаров Автономной Татарской ССР в 1920—1921 годах Сахибгарей Саид-Галиев (скончался 10 ноября 1939 года). В Казани в честь него названы улица и Дворец культуры в Дербышках.
  • 1911 — 40-й президент США (1981—1989) Рональд Рейган (скончался 5 июня 2004 года).
  • 1945 — ямайский музыкант стиля регги Боб Марли (скончался в 1981 году).
  • 1960 — советский и российский композитор, продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко.
  • 1960 — депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. Титова (предприятие выпускает туалетную бумагу, — прим. ред.) Андрей Фомичев.
  • 1969 — советский и российский баскетболист, бывший главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин.
  • 1979 — директор Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана (ГИСУ РТ) Нияз Ситдиков.
  • 1992 — директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.
realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кто скончался: основатель шинной промышленности Татарстана

  • 1952 — король Великобритании в 1936—1952 годах Георг VI (родился 14 декабря 1895 года).
  • 2019 — первый директор Нижнекамского шинного завода Николай Зеленов (родился 28 мая 1932 года). Считается основателем шинной промышленности Татарстана.

Праздники: День безопасного интернета и отказа от мобильного телефона

  • Международный день безопасного интернета. Он отмечается во второй день второй недели второго месяца года. Праздник учредили в 2004 году в рамках осуществляемой Еврокомиссией программы «Безопасный интернет».
  • Международный день бармена. Дата профессионального праздника выбрана в связи с тем, что 6 февраля — день памяти святого Аманда, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • День отказа от мобильного телефона. Считается, что инициатором праздника выступил французский журналист Фил Марсо. День предложили отмечать в 2001 году.

События в истории: Елизавета II взошла на престол, российская армия взяла Грозный

  • 1886 — немецкий химик, профессор Фрайбергской академии Клеменс Винклер открыл германий, о существовании которого за 15 лет до этого говорил российский ученый Дмитрий Менделеев.
  • 1900 — впервые был передан радиосигнал о бедствии на море. Около финского острова Лавансари оторвало и унесло в море льдину, на которой находилось 50 рыбаков. Тогда российский ученый Александр Попов через свое изобретение — радиоприемник — передал находившемуся недалеко ледоколу «Ермак» сигнал.
  • 1930 — в Кизическом монастыре в Казани прошла последняя служба, поскольку ТатЦИК постановил разобрать то, что от обители осталось, на стройматериалы. 27 декабря 2001 года комплекс Кизического монастыря вернули Казанской епархии.
  • 1950 — серийный самолет МиГ-17 впервые преодолел скорость звука в горизонтальном полете.
  • 1952 — британский престол заняла Елизавета II. Этому предшествовала кончина ее отца короля Георга VI в тот же день. Елизавета II правила до своей смерти 8 сентября 2022 года — всего 70 лет. Являлась самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
скриншот realnoevremya.ru с youtube.com
  • 1958 — в Мюнхене разбился самолет с футболистами английского клуба «Манчестер Юнайтед» на борту. Погибли 23 человека, в том числе восемь игроков команды. Событие получило название Мюнхенской трагедии.
  • 2000 — в ходе Второй чеченской войны российская армия взяла Грозный.
  • 2004 — установлен новый мировой рекорд в воздушной акробатике. Над Таиландом сразу 357 парашютистов составили гигантский цветок из собственных тел, «окрашенный» «под национальный флаг» этой страны.
  • 2005 — в Казани завершился юбилейный XXV чемпионат мира по хоккею с мячом. Победителем в восьмой раз стала сборная Швеции.
  • 2018 — с космодрома на мысе Канаверал запустили первую сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.
  • 2020 — на должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан назначен Валерий Липский.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2020 — президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф открыли в Казани «Школу 21».
  • 2023 — в Татарстане вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию республики, принятый на 40-м заседании Госсовета Татарстана 26 января 2023 года и подписанный в тот же день Рустамом Миннихановым. С того момента должность высшего должностного лица региона стала именоваться «глава — раис РТ».
  • 2023 — на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, в Сирии — свыше 8 тысяч. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан Ситдиков Нияз РавилевичФонд Институт развития городов РТ
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

08:44 МСК Все новости
Новости раздела