Ситдиков Нияз Равилевич

Общая информация

Родился 6 февраля 1979 года в Казани.

Образование

2001 г. — окончил экономический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина.

2007 г.— окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина.

2009 г. — прошел программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Менеджмент в здравоохранении».

2019 г. — прошел обучение по специальности «Строительные технологии» в Казанский государственном архитектурно-строительном университете.

Трудовая деятельность

1999–2000 гг.— специалист отдела по работе с населением управления по привлечению вкладов юридических и физических лиц ОАО «Ак Барс Банк» (Казань).

2000–2004 гг.— старший специалист, старший экономист отдела сбережения и платежей управления розничных и кассовых операций ОАО«Ак Барс Банк» (Казань).

2004–2005 гг.— старший экономист, заместитель начальника отдела кредитования физических лиц управления кредитования ОАО «Ак Барс Банк» (Казань).

2005–2005 гг.— начальник отдела мониторинга и проектного развития управления стратегического развития ОАО «Ак Барс Банк» (Казань).

2005–2006 гг.— заместитель коммерческого директора ООО «Торговый дом „Черкесское химическое производственное объединение“» (Казань).

2006–2009 гг.— начальник управления экономического планирования ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Казань).

2009–2012 гг.— заместитель генерального директора по общим вопросам ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Казань).

2012–2016 гг.— первый заместитель генерального директора ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» (Казань).

2016-2020 гг. — генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг» (Казань).

С 2020 г.— директор ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ).

Награды и звания

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан» (2016).

Почетная грамота министерства здравоохранения Республики Татарстан (2011).

Сертификат ФИНА 16-го чемпионата мира по водным видам спорта в Казани и 16-го чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» (2015).

Благодарность президента Республики Татарстан Рустама Минниханова (2018).

Женат, воспитывает сына и двух дочерей.





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