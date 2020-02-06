В Казани открыли «Школу 21»

Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления Сбербанка Герман Греф открыли в Казани «Школу 21».



«Татарстан выиграл от открытия школы. Можно построить здания, но если нет людей, в этом нет смысла. Поэтому такие школы очень нужны, ее выпускники будут эффективны. Герман Оскарович, спасибо вам. Я помню, что вы меня покритиковали в прошлом году, перед тем как подписать соглашение. Теперь у вас есть повод нас похвалить», — сказал Минниханов.

Греф в свою очередь заявил, что проект «Школы 21» в Казани был реализован в рекордные сроки

«В Москве школе полтора года, там мы наделали много ошибок, здесь их учли. Вкладываем много денег в обучение, считаем важной бесплатность обучения. Ребята не из обеспеченных семей, поэтому тут очень мотивированные студенты. Мы стали искать мотивированные регионы, с четырьмя регионами начали, с Татарстаном позже всех, но Татарстан пришел к финишу первым, и теперь ребята из проигравших регионов приехали сюда учиться. Рустам Нургалиевич, с вами можно задержаться на старте, но если вы начинаете, то дальше все идет без сбоев», — отметил глава Сбербанка.

Школа располагается в бывшем здании банка «Спурт». Тут 1700 абитуриентов, здесь их называют «бассейнистами». По итогам месячного «бассейна» останутся 567 человек, они продолжат обучение. Для иногородних действует общежитие на 300 мест.