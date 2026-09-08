Ferrari запатентовала машину с двумя рулями

Рулевые колеса выполнены в стиле штурвалов современных автомобилей «Формулы-1»

Ferrari подала заявку в Ведомство США по патентам и товарным знакам на уникальный дизайн автомобиля, предусматривающий наличие двух отдельных кокпитов и двух рулевых систем. Ожидается, что как водитель, так и пассажир получат возможность управления автомобилем из своих индивидуальных мест.

При этом не получится одновременно использовать оба рулевых механизма — неактивный рулевой будет складываться примерно на 90 градусов, освобождая пространство для пассажира. Это позволит управлять автомобилем с одной или другой стороны в зависимости от ситуации.

Рулевые колеса выполнены в стиле штурвалов современных автомобилей «Формулы-1» и оснащены выдвижными лепестками. Такое решение предполагает использование системы рулевого управления, которая не имеет механической связи с передними колесами.

Ferrari рассматривает несколько сценариев для применения этой системы. Например, при поездке из континентальной Европы в Великобританию водитель сможет быстро сменить сторону управления, не перестраивая автомобиль. В гоночных условиях центральное или боковое расположение пилота может быть удобно для прохождения трасс с преобладанием правых или левых поворотов.

Еще один вариант использования — это длительные путешествия, когда два полноценные места управления позволят водителю и пассажиру по очереди брать на себя управление без необходимости останавливаться и пересаживаться.

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Никита Егоров