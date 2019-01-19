Прокуратура Башкирии добилась возбуждения уголовного дела по смогу в Сибае

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха в Сибае. Прокуратура Башкирии нашла ряд нарушений при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

«Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, выделяющихся при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды, находящемся в аренде Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК», — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Напомним, смог появился в Сибае больше месяца назад. В МЧС выяснили, что источником загрязнения воздуха в городе является тление руды в закрытом карьере. Врио главы РБ Радий Хабиров дал две недели на ликвидацию всех последствий.