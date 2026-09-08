Продажи новых автомобилей в России снизились на 6,3% за месяц

Тем не менее за период с января по август текущего года ситуация остается положительной

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Авторынок России в августе продемонстрировал снижение на 7% в годовом сравнении, сообщает «Автостат Инфо». В этом месяце в стране зарегистрировано 112 578 новых легковых автомобилей, что ниже показателя августа прошлого года, когда было зарегистрировано 120 662 машины. Таким образом, рынок сократился на 6,7% по сравнению с результатами предыдущего года и на 6,3% по сравнению с июлем. Тем не менее за период с января по август текущего года ситуация остается положительной: было продано 829 455 автомобилей, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В начале года регистрационные объемы постепенно увеличивались, начиная с 79 485 машин в январе до 116 170 в апреле. После снижения в мае до 108 439 автомобилей объем вновь начал расти до 120 116 машин в июле, однако в августе количество регистраций сократилось.

По сравнению с осенью прошлого года, когда в октябре 2025 года было зарегистрировано 163 522 автомобиля, текущие показатели гораздо ниже — что указывает на восстановление авторынка от низкой базы начала 2025 года, а не на возвращение к прежним объемам.

Российские марки продемонстрировали рост регистрации на 37%, достигнув 48 780 автомобилей по сравнению с 35 704 годом ранее, увеличив свою долю с 30 до 43%. В то же время регистрация иностранных автомобилей снизилась на 25%, до 63 798 машин, и их доля уменьшилась с 70 до 57%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За январь — август российские марки увеличили свои продажи на 35%, до 342 298 автомобилей, заняв 41% рынка против 33% годом ранее. Иномарки, наоборот, снизились на 4%, до 487 157 автомобилей, что подчеркивает, что именно российский сегмент обеспечил общий рост рынка.

Lada остается лидером продаж в августе с 27 114 регистрациями и долей 24,1%. За ней следуют Haval с 14 544 автомобилями (12,9%) и Tenet с 12 168 авто (10,8%). Эти три марки вместе составляют почти 48% от общего объема продаж. За восемь месяцев Lada также сохраняет значительное лидерство с 207 991 машиной.

Региональная динамика указывает на неравномерное распределение роста. Из восьми федеральных округов только Дальневосточный (+67%) и Уральский (+2,1%) показали положительные результаты, хотя Дальний Восток представляет лишь 1,4% от всего рынка. Другие округа показали снижение: Сибирский (-1,6%), Приволжский (-4,3%), Центральный (-5,2%), Северо-Западный (-10%), Южный (-18,6%) и Северо-Кавказский (-30,8%).

В итоге август показывает не столько остановку рынка, сколько изменение внутри его сегментов: растет доля российских марок, тогда как иностранные автомобили теряют позиции. Важным будет не только сохранение положительного накопленного итога, но и способность рынка стабильно регистрировать около 120 тысяч автомобилей в месяц.

Ранее глава АвтоВАЗа озвучил среднюю цену машин Lada.

Никита Егоров