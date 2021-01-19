«Рубин» объявил о создании женской команды

«Рубин» официально объявил о создании женской команды по футболу.

Коллектив уже заявлен для участия в высшем дивизионе страны — женской Суперлиге. Дебют казанской команды намечен на март нынешнего года.

Главным тренером женского «Рубина» назначена Ольга Васильева. Бывшая футболистка до этого тренировала женскую команду «Мирас» из Казани. Ее помощниками станут Илья Ульянин и Рамзия Низамутдинова.

#FCRK_WOMEN!



Впервые в сильнейшей женской лиге страны будет представлен «Рубин»!



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«Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком. Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме — днем на новом манеже «Максат», вечером — на манеже Центрального стадиона», — рассказала Васильева.

Начальником команды станет Марат Галимов, ранее занимавший пост селекционера академии казанского «Рубина».

Напомним, ранее футболист казанцев Мицуки Сайто дал первое интервью после переезда в Россию.