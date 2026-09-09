Сетевая нагрузка на российские EdTech-сервисы выросла из-за DDoS-атак

Пик нагрузки на одном из ресурсов почти в 30 раз превысил базовые показатели

Фото: Артем Дергунов

Сетевая нагрузка на российские EdTech-сервисы выросла из-за DDoS-атак. Пик нагрузки на одном из ресурсов почти в 30 раз превысил базовые показатели, сообщает «Ъ».

Повышенная вредоносная активность наблюдалась 2, 3 и 4 сентября.

— Дело в том, что не всегда к выводу из строя приводят мощные атаки. Иногда сервис может вывести небольшое количество запросов, заставляющих отдавать тяжелые ответы, особенно если сервис рассчитан на малую нагрузку, — заявил заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Образовательный сегмент долгое время если не игнорировал, то не уделял должного внимания кибербезопасности, считает независимый эксперт в сфере EdTech Анастасия Миронова. Часто под угрозу попадают личные данные детей, добавил она.

Напомним, в марте Поволжье заняло второе место среди наиболее атакуемых регионов России после Центрального федерального округа. В ПФО отражено более 11 тыс. DDoS-атак — почти в пять раз больше, чем в 2024 году.



Галия Гарифуллина