В Госдуму внесли проект обращения о признании ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В проекте предлагается: принять это обращение, направить его президенту, направить этот документ в «Парламентскую газету» для официального опубликования.
В 2019 году президент России Владимир Путин рассказывал, что украинские власти сами признали легитимность властей непризнанных республик. Он рассказал, что на переговорах бывший президент Петр Порошенко настаивал на подписях лидеров ДНР и ЛНР под «Минскими соглашениями».
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