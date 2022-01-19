В Госдуму внесли проект обращения о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В проекте предлагается: принять это обращение, направить его президенту, направить этот документ в «Парламентскую газету» для официального опубликования.

Фото: duma.gov.ru

В 2019 году президент России Владимир Путин рассказывал, что украинские власти сами признали легитимность властей непризнанных республик. Он рассказал, что на переговорах бывший президент Петр Порошенко настаивал на подписях лидеров ДНР и ЛНР под «Минскими соглашениями».

Татьяна Леухина