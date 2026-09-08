В Татарстане за 8 месяцев открыто более 9,5 тысячи вакансий в сфере логистики и складского хозяйства
Для данной категории специалистов заявлена медианная заработная плата в размере 188 тысяч рублей
В Татарстане за 8 месяцев открыто более 9,5 тысячи вакансий в сфере логистики и складского хозяйства.
За первые 8 месяцев 2026 года в Татарстане работодатели разместили значительное количество вакансий в сфере логистики и складского хозяйства, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе платформы HeadHunter.
По данным сервиса, было открыто более 3,7 тысячи вакансий для специалистов складского направления — упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков. Предлагаемая медианная зарплата для этих специалистов составляет 76,8 тысячи рублей.
Параллельно с этим работодатели разместили 5,8 тысячи вакансий для курьеров. Для данной категории специалистов заявлена медианная заработная плата в размере 188 тысяч рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».