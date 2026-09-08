В Казани ограничат движение на улицах Тульской, Технической и Подлужной

Причиной стало строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса

Фото: Артем Дергунов

Временные ограничения движения введут на улицах Тульской, Технической и Подлужной в связи со строительством сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На улице Тульской в районе пересечения с Технической проезд закроют с 23:00 19 сентября до 05:00 20 сентября. На Технической, на участке от Тульской до Тихорецкой, из-за прокладки сети канализации для строящегося жилого комплекса ограничения будут действовать до 30 ноября.

Также до 30 ноября частично ограничат движение по Подлужной у домов №50, 60 и 64, а также около зданий №41 и 39/1 на улице Толстого. Эти меры связаны с прокладкой кабельной линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что из-за полумарафона в центре Казани ограничат движение. Ограничения затронут участки в районе моста «Миллениум», Кремлевской дамбы и улицы Сибгата Хакима.

Алсу Сабирзанова