Здание кабмина в Казани отремонтируют почти за 95 млн рублей

Речь идет о капитальном ремонте с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории

Фото: Динар Фатыхов

Здание кабмина на площади Свободы в Казани отремонтируют за 94,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документу, речь идет о капитальном ремонте с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории. Исполнителю предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ с инженерно-техническим обеспечением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшую сумму — почти 43 млн рублей — потратят на чилерную вентиляцию. Также в перечень работ входят отделочные работы на первом этаже и в венткамерах, монтаж ворот и оборудования в прачечной на цокольном этаже и др.

Срок окончания работ — 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает Главстрой республики.

Напомним, ожидается также реконструкция парковки кабмина — в августе проект получил положительное заключение Госэкспертизы. Тендер на проведение ремонта на 1,3 млрд рублей был опубликован на сайте госзакупок.



Галия Гарифуллина