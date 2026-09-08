Глава АвтоВАЗа Соколов озвучил среднюю цену машин Lada

При этом есть марки, которые стоят даже значительно ниже названной суммы

Фото: Динар Фатыхов

Средняя цена автомобилей марки Lada на российском рынке составляет около 1,5 миллиона рублей, в то время как автомобили других брендов стоят более 3,5 миллиона рублей, сообщил в интервью телеканалу ОТР президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

— В среднем цена на нашу продукцию составляет около полутора миллионов рублей за автомобиль Lada, — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что существуют модели Granta, которые стоят менее миллиона рублей, и даже значительно ниже этой суммы. Флагманские модели, такие как Vesta и Aura, имеют цену чуть выше 2 миллионов рублей.

— В среднем по рынку сегодня цена автомобилей достигает трех с половиной миллионов рублей или даже немного выше, — указал Соколов.

Кроме того, глава АвтоВАЗа подчеркнул, что увеличение цен на продукцию компании в последние годы происходит значительно медленнее, чем общие темпы инфляции в экономике.

Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров в РФ предложили устанавливать без согласия жильцов дома.

Никита Егоров