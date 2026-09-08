Глава АвтоВАЗа Соколов озвучил среднюю цену машин Lada
При этом есть марки, которые стоят даже значительно ниже названной суммы
Средняя цена автомобилей марки Lada на российском рынке составляет около 1,5 миллиона рублей, в то время как автомобили других брендов стоят более 3,5 миллиона рублей, сообщил в интервью телеканалу ОТР президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
— В среднем цена на нашу продукцию составляет около полутора миллионов рублей за автомобиль Lada, — отметил он.
Он также добавил, что существуют модели Granta, которые стоят менее миллиона рублей, и даже значительно ниже этой суммы. Флагманские модели, такие как Vesta и Aura, имеют цену чуть выше 2 миллионов рублей.
— В среднем по рынку сегодня цена автомобилей достигает трех с половиной миллионов рублей или даже немного выше, — указал Соколов.
Кроме того, глава АвтоВАЗа подчеркнул, что увеличение цен на продукцию компании в последние годы происходит значительно медленнее, чем общие темпы инфляции в экономике.
Ранее сообщалось, что зарядки для электрокаров в РФ предложили устанавливать без согласия жильцов дома.
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