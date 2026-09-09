«Известия»: ФНС сможет отслеживать устройства владельцев цифровых рублей

В выписках появятся IP— и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция

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ФНС получит доступ к техническому следу каждого запрошенного перевода цифрового рубля. С июля 2027 года в выписках появятся IP— и MAC-адреса, номер телефона, сим-карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция. Соответствующий порядок прописан в трех августовских приказах налоговой службы, пишут «Известия».



Выписку по счету физлица налоговая сможет запрашивать в том же порядке, который уже действует для обычных банковских счетов, пояснили изданию в пресс-службе. Информацию можно будет получить при взыскании задолженности либо с согласия руководителя вышестоящего налогового органа — например, во время проверки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При помощи этих данных ФНС сможет отслеживать скрытые доходы, фиктивные сделки, а также ситуации, когда кошелек оформлен на одного человека, а фактически им пользуется другой, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Также налоговая сможет выявлять связь между переводами нескольких лиц. В то же время один только IP— или MAC-адрес сам по себе не доказывает факт нарушения, добавил собеседник «Известия». Технического следа недостаточно, чтобы достоверно установить, кто именно совершил платеж или получил доход.

Напомним, цифровой рубль может привести к потере банками до 100 млрд рублей комиссионных доходов ежегодно и оттоку около 10% пассивов. К таким выводам пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).

Галия Гарифуллина