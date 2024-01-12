День в истории 12 января: первый полет Ту-160М, родились Курчатов и Королев, день прокуратуры
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 января 2024 года
12 января пройдут пресс-конференция председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина и коллегия Минспорта республики. В России отмечают День работника прокуратуры. Два года назад построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. 35 лет назад стартовала последняя перепись населения в истории СССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пресс-конференция председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина об итогах работы парламента в 2023 году и планах на 2024 год.
- Расширенное заседание коллегии Министерства спорта РТ об итогах работы в 2023-м и планах на 2024-й.
- Заседание экспертного клуба «Волга». На первом в 2024 году заседании федеральные и республиканские эксперты обсудят Год семьи и национальный проект «Демография». Среди спикеров статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором».
Кто родился: Игорь Курчатов и Сергей Королев
- 1628 — автор сказок «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода» Шарль Перро (скончался 16 мая 1703 года в Париже).
- 1876 — американский писатель Джек Лондон (скончался 22 ноября 1916 года).
- 1903 — физик, «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов (скончался 7 февраля 1960 года). В 1942 году работал в Казани — впоследствии в городе появилась улица, названная в его честь.
- 1907 — советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей Королев (скончался 14 января 1966 года). Четыре года он пробыл в Казани, где жил в Соцгороде и работал на эвакуированном из Воронежа Авиамоторном заводе №16 (ныне КМПО).
- 1909 — патофизиолог родом из Казани Андрей Адо (умер 29 октября 1997 года). Являлся главой кафедры патофизиологии Казанского университета и создателем экспериментальной и клинической аллергологии в России и странах СНГ. Разрабатывал в Казанском институте принципы повышения действия иммунных сывороток против столбняка и газовой гангрены.
- 1936 — советский и латвийский композитор Раймонд Паулс.
- 1949 — японский писатель Харуки Мураками.
- 1962 — бывший руководитель управления Роскомнадзора по Республике Татарстан Борис Разинов.
- 1974 — российский шеф-повар Константин Ивлев.
Кто скончался: Владимир Петляков и Агата Кристи
- 1665 — французский математик, создатель теории чисел Пьер Ферма (родился 17 августа 1601 года).
- 1942 — советский авиаконструктор, создатель знаменитого пикирующего бомбардировщика Пе-2 Владимир Петляков (родился 27 июня 1891 года). Работал главным конструктором завода №22 в Казани (сейчас это Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев»). Похоронен на Арском кладбище в Казани.
- 1976 — английская писательница, автор детективных романов и пьес Агата Кристи (родилась 15 сентября 1890 года).
- 2001 — соучредитель компании Hewlett-Packard Уильям Хьюлетт (родился 20 мая 1913 года).
- 2015 — советская и российская оперная певица, народная артистка СССР Елена Образцова (родилась 7 июля 1939 года).
- 2021 — заслуженный деятель искусств России и Татарстана, кандидат искусствоведения Ирина Дубинина (родилась 28 ноября 1923 года). Она была одним из старейших профессоров Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.
- 2023 — американская певица, дочь Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли (родилась 1 февраля 1968 года).
- 2023 — ушел из жизни экс-руководитель коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР и последний советник президента Советского Союза Михаила Горбачева Рафик Нишанов (родился 15 января 1926 года).
Праздники: День российской прокуратуры
- День работника прокуратуры Российской Федерации. Установлен указом президента России от 29 декабря 1995 года и отмечается ежегодно с 1996 года. Дата выбрана в связи с тем, что 12 января (по старому стилю) 1722 года Петр I учредил пост генерал-прокурора при Сенате.
События в истории: старт последней переписи СССР, запрет клонирования человека
- 1682 — в России отменили систему местничества. Речь идет о распределении чинов в зависимости от родовитости.
- 1816 — правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Наполеона Бонапарта из страны.
- 1898 — открылась телефонная связь между Петербургом и Москвой, первая в России междугородная телефонная линия.
- 1936 — основано добровольное спортивное общество «Локомотив».
- 1950 — в СССР восстановили смертную казнь для изменников Родины, шпионов, подрывников-диверсантов.
- 1951 — вступила в силу Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
- 1965 — восстановлены 15 районов в составе ТАССР. Это Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, Рыбно-Слободский, Черемшанский (бывший Первомайский). Также образован Нижнекамский район.
- 1967 — в США впервые в мире крионировали человека. Им стал профессор психологии Джеймс Бедфорд.
- 1989 — стартовала последняя перепись населения в истории СССР. Численность жителей Советского Союза составила 286,7 млн человек, из которых 147,4 млн — россияне.
- 1998 — в Париже состоялось подписание протокола о запрете клонирования человека.
- 2010 — в результате землетрясения разрушен Порт-о-Пренс, столица островного государства Гаити. Погибло более 220 тысяч человек, пострадало — 3 миллиона.
- 2016 — СК РФ после смерти матери и пятерых детей в Лениногорском районе возбудил дела против сотрудников МЧС по РТ и чиновников муниципалитета.
- 2019 — приостановка деятельности части госструктур США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) побила рекорд и стала самой продолжительной в истории страны.
- 2020 — организаторы ралли-марафона «Дакар» отменили восьмой этап в зачете мотоциклов и квадроциклов в связи с гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша. Он упал со своего мотоцикла на 276-м километре пути седьмого этапа.
- 2022 — построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». Пилоты совершили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость Ту-160М в воздухе.
- 2023 — власти Казани решили переименовать улицу 2-ю Газовую в честь бывшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он погиб в Татарстане 7 февраля 2020 года в результате жесткой посадки вертолета.
- 2023 — прошли перестановке в казанском футбольном клубе «Рубин». Генеральный директор Рустем Сайманов покинул свой пост, новым руководителем ООО «Рубин» назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов. В качестве президента клуба представили руководителя Управления ФНС по РТ Марата Сафиуллина.
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