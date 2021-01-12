Умерла одна из старейших профессоров Казанской консерватории Ирина Дубинина

В Казани умерла заслуженный деятель искусств России и Татарстана, кандидат искусствоведения, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ирина Дубинина. Она была одним из старейших профессоров Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова.

Преподаванию в консерватории Дубинина посвятила 70 лет, более 25 лет она возглавляла кафедру специального фортепиано, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти неизвестна. О времени и месте прощания с Дубининой сообщат дополнительно.

В конце декабря стало известно о смерти советского и российского композитора, философа, поэта Лоренса Блинова, который с 1965 года преподавал теоретические предметы в специализированной музыкальной школе-десятилетке при Казанской консерватории.



Татьяна Демина