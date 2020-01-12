Восьмой этап «Дакара» в зачете мотоциклов отменили в память о погибшем гонщике Паулу Гонсалвеше

Организаторы ралли-марафона «Дакар» отменили восьмой этап в зачете мотоциклов и квадроциклов в связи с гибелью португальского гонщика Паулу Гонсалвеша. Он должен был пройти в понедельник.

«Смерть Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела в шок весь «Дакар», особенно мотоциклистов. Паулу, любимая фигура ралли, пользовался огромным уважением как ветеранов, так и менее опытных участников, которые восхищались и вдохновлялись им. После встречи с гонщиками и обсуждения ситуации всей семьей мотоциклистов организаторы решили отменить восьмой этап для категории мотоциклов и квадроциклов, который должен был пройти по кольцевому маршруту вокруг Вади-эль-Давасир, чтобы дать гонщикам возможность почтить память своего друга», — сообщает пресс-служба «Дакара».

Напомним, 40-летний Гонсалвеш упал со своего мотоцикла на 276-м км пути седьмого этапа «Дакара». Спортсмена доставили на вертолете в больницу, однако спасти его не удалось. По сообщению врачей, причиной гибели мотогонщика стала остановка сердца.

Для Гонсалвеша нынешний «Дакар» стал уже 13-м в карьере. В 2015 году он занял второе место в общем зачете ралли-рейда, всего в его активе четыре попадания в десятку лучших гонщиков.