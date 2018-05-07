Список персон

Разинов Борис Николаевич

Гос. ведомства, Органы федеральной власти

Общая информация

Родился 12 января 1962 года в с. Нижние Тимерсяны Ульяновской области.

Образование:

1985 год -Куйбышевский электротехнический институт связи

Трудовая деятельность:

Работал инженером, ведущим инженером Треста «Связьстрой-4», ведущим инженером АО «Телефон».
В 1997 — 2001 гг. — ведущий инженер отдела надзора за электрической связью Управления Госсвязьнадзора по Республике Татарстан.
В 2001 — 2005 гг. — начальник отдела надзора за электрической связью Управления Россвязьнадзора по Республике Татарстан.
В 2005 — 2015 гг. — заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.
В январе — декабре 2015 г. — исполняющий обязанности руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.

С декабря 2015 года — руководитель управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420138, г. Казань, ул. Гарифьянова, 28а420138, г. Казань, а/я 25
  • Телефон: (843) 528-04-11
  • Email: rsockanc16@rkn.gov.ru
  • Сайт: www.16.rkn.gov.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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