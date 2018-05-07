Разинов Борис Николаевич
Общая информация
Родился 12 января 1962 года в с. Нижние Тимерсяны Ульяновской области.
Образование:
1985 год -Куйбышевский электротехнический институт связи
Трудовая деятельность:
Работал инженером, ведущим инженером Треста «Связьстрой-4», ведущим инженером АО «Телефон».
В 1997 — 2001 гг. — ведущий инженер отдела надзора за электрической связью Управления Госсвязьнадзора по Республике Татарстан.
В 2001 — 2005 гг. — начальник отдела надзора за электрической связью Управления Россвязьнадзора по Республике Татарстан.
В 2005 — 2015 гг. — заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.
В январе — декабре 2015 г. — исполняющий обязанности руководителя Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.
С декабря 2015 года — руководитель управления Роскомнадзора по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, г. Казань, ул. Гарифьянова, 28а420138, г. Казань, а/я 25
- Телефон: (843) 528-04-11
- Email: rsockanc16@rkn.gov.ru
- Сайт: www.16.rkn.gov.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018