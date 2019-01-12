Шатдаун в США побил рекорд по длительности

Приостановка деятельности части госструктур США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) длится уже 22 дня и стала самой продолжительной в истории страны, сообщает AP. Предыдущий рекорд был установлен во время президентства Билла Клинтона — тогда шатдаун продолжался 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

Этот шатдаун стал третьим с момента избрания Дональда Трампа на пост президента. Предыдущие два раза федеральное правительство США частично приостанавливало работу в январе (на три дня) и в феврале (на сутки) 2018 года, пишет «Коммерсант». Причиной третьего шатдауна стали разногласия из-за финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой. Демократы считают запрошенную администрацией США сумму — $5,7 млрд — чрезмерной.

Начавшийся 22 декабря шатдаун привел к приостановке деятельности ряда бюджетных учреждений США и затронул около 800 тыс. служащих. Советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассетт сказал, что еженедельные потери экономики страны могут составить около $1,2 млрд. Господин Трамп пообещал в ближайшие дни принять решение о том, объявлять ли в стране чрезвычайное положение.