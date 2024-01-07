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День в истории 7 января: Рождество Христово, родилась директор МФЦ в Татарстане, Байдена утвердили президентом

07:00, 07.01.2024 3

Ключевые годовщины и дни рождения 7 января 2024 года

День в истории 7 января: Рождество Христово, родилась директор МФЦ в Татарстане, Байдена утвердили президентом
Фото: коллаж realnoevremya.ru

7 января православные отмечают Рождество Христово. Два года назад в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана провели первую службу в честь Рождества, три года назад Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах, 35 лет назад наследный принц Акихито провозглашен 125-м императором Японии. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».

Кто родился: первая татарская женщина-режиссер и префект особой территории «Старый город»

  • 1901 — родился редактор, очеркист, народный писатель Татарской АССР Гумер Баширов.
предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой музея Горького
  • 1903 — первая татарская женщина-режиссер Кашифа Тумашева. В 1955 году она стала главным режиссером республиканского передвижного театра, ныне театра имени Карима Тинчурина.
  • 1935 — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Кубасов. Его экипажу в 1975 году удалось выполнить первую в мире стыковку двух космических кораблей разных стран — «Союза-19» (СССР) и «Аполлона-18» (США).
  • 1975 — директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане по совместительству Ленара Музафарова.
  • 1985 — префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов.

Кто скончался: Никола Тесла и Махмуд Эсамбаев

  • 1943 — изобретатель, инженер, физик Никола Тесла. Наиболее известный разработкой современной системы электроснабжения переменного тока.
  • 2000 — советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР Махмуд Эсамбаев.
  • 2022 — начальник Генерального штаба вооруженных сил России с 1997 по 2004 годы, генерал Анатолий Квашнин.

      Праздники: Рождество Христово

      • Рождество Христово у православных. Отмечается в церквях, пользующихся юлианским календарем: Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Польской. Установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа.
      realnoevremya.ru/Максим Платонов

      События в истории: Байдена утвердили президентом США, долгие выборы председателя нижней палаты Конгресса Штатов

      • 1610 — Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.
      • 1989 — наследный принц Акихито провозглашен 125-м императором Японии. Покинул престол через 30 лет, 30 апреля 2019 года, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Акихито стал первым отрекшимся от престола императором за последние 200 лет.
      • 2018 — в Иране за поддержку протестов арестовали экс-президента Махмуда Ахмадинежада, занимавшего пост с 2005 по 2013 год.
      • 2021 — Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.
      • 2022 — в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана провели первую службу в честь Рождества.
      realnoevremya.ru/Максим Платонов
      • 2023 — впервые за столетнюю историю выборы председателя нижней палаты Конгресса США не ограничились одним туром. Спикера палаты избрали с 15-й попытки — им стал республиканец Кевин Маккарти.
      Дарья Пинегина
      Общество Татарстан Музафарова Ленара АкмалутдиновнаФаизов Айрат Шамилевич
      комментарии 3

      комментарии

      • Анонимно 11:42
        Странно, но я не слышала сегодня, чтобы в церкви по соседству было какое-то движение
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        Анонимно 13:57
        Крепко спали, наверное, либо они крепко закрыли двери от мороза
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      • Анонимно 13:56
        Сегодня день рождения Николаса Кейджа еще
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