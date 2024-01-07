День в истории 7 января: Рождество Христово, родилась директор МФЦ в Татарстане, Байдена утвердили президентом
Ключевые годовщины и дни рождения 7 января 2024 года
7 января православные отмечают Рождество Христово. Два года назад в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана провели первую службу в честь Рождества, три года назад Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах, 35 лет назад наследный принц Акихито провозглашен 125-м императором Японии. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: первая татарская женщина-режиссер и префект особой территории «Старый город»
- 1901 — родился редактор, очеркист, народный писатель Татарской АССР Гумер Баширов.
- 1903 — первая татарская женщина-режиссер Кашифа Тумашева. В 1955 году она стала главным режиссером республиканского передвижного театра, ныне театра имени Карима Тинчурина.
- 1935 — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Кубасов. Его экипажу в 1975 году удалось выполнить первую в мире стыковку двух космических кораблей разных стран — «Союза-19» (СССР) и «Аполлона-18» (США).
- 1975 — директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане по совместительству Ленара Музафарова.
- 1985 — префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов.
Кто скончался: Никола Тесла и Махмуд Эсамбаев
- 1943 — изобретатель, инженер, физик Никола Тесла. Наиболее известный разработкой современной системы электроснабжения переменного тока.
- 2000 — советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР Махмуд Эсамбаев.
- 2022 — начальник Генерального штаба вооруженных сил России с 1997 по 2004 годы, генерал Анатолий Квашнин.
Праздники: Рождество Христово
- Рождество Христово у православных. Отмечается в церквях, пользующихся юлианским календарем: Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Польской. Установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа.
События в истории: Байдена утвердили президентом США, долгие выборы председателя нижней палаты Конгресса Штатов
- 1610 — Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.
- 1989 — наследный принц Акихито провозглашен 125-м императором Японии. Покинул престол через 30 лет, 30 апреля 2019 года, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Акихито стал первым отрекшимся от престола императором за последние 200 лет.
- 2018 — в Иране за поддержку протестов арестовали экс-президента Махмуда Ахмадинежада, занимавшего пост с 2005 по 2013 год.
- 2021 — Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.
- 2022 — в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана провели первую службу в честь Рождества.
- 2023 — впервые за столетнюю историю выборы председателя нижней палаты Конгресса США не ограничились одним туром. Спикера палаты избрали с 15-й попытки — им стал республиканец Кевин Маккарти.
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