В воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери провели первую службу в честь Рождества

Фото: Василий Иванов

Минувшей ночью в столице Татарстана в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря прошла первая рождественская служба. Объект открылся летом 2021 года — его освятил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Божественную литургию в соборе совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. После праздничной службы в небе над собором Казанской иконы Божией Матери прогремел салют.

Сегодня православные праздную Рождество. С праздником их поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем обращении к верующим он отметил, что 2021-й в республике ознаменовался рядом важных событий для православных, в том числе и освящением собора Казанской иконы Божией Матери.



Фото: Василий Иванов

Напомним, храм был разрушен в 1932 году. Решение о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери было принято в 2015 году руководством республики. На его восстановление, которое шло по старинным фотографиям, рисункам и чертежам, потратили около 2 млрд рублей.



Татьяна Демина