Экс-начальник Генштаба Анатолий Квашнин скончался от COVID-19
Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил России, генерал Анатолий Квашнин скончался в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко сегодня, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — приводит слова Дерябина «РИА Новости».
Квашнин возглавлял Генштаб ВС России с 1997 по 2004 годы.
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