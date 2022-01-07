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Экс-начальник Генштаба Анатолий Квашнин скончался от COVID-19

12:37, 07.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экс-начальник Генштаба Анатолий Квашнин скончался от COVID-19
Фото: mil.ru

Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил России, генерал Анатолий Квашнин скончался в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко сегодня, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — приводит слова Дерябина «РИА Новости».

Квашнин возглавлял Генштаб ВС России с 1997 по 2004 годы.

Маргарита Головатенко
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