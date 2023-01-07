Спикера нижней палаты Конгресса США избрали с 15-й попытки

Впервые за столетнюю историю выборы председателя нижней палаты Конгресса США не ограничились одним туром. Спикера палаты избрали с 15-й попытки — им стал республиканец Кевин Маккарти, набравший 216 голосов. За его основного соперника на выборах — демократа Хакима Джефриса — проголосовали 212 человек.

В предыдущем туре голосования у Маккарти было столько же голосов, но их не хватило для победы. В 15-м туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это позволило Маккарти набрать большинство.



В последний раз за спикера палаты представителей США неоднократно голосовали лишь в 1923 году. Тогда председателя выбрали по итогам девяти туров голосования, а в 1859-м потребовалось провести 44 тура.

Мария Иванова