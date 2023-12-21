Рустам Минниханов» «Такой дороги я не видел»

Одна из самых современных магистралей в России обошлась в 900 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

21 декабря в Татарстане открыли второй республиканский участок трассы М-12 и самый длинный мост через Волгу, соединив таким образом Казань и Москву новейшим скоростным маршрутом. Старт движению по видеомосту дал президент России Владимир Путин, а раис Татарстана Рустам Минниханов накануне успел протестировать одну из самых современных автодорог России. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Участок трасы М-12 до Казани все-таки успели сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. О том, что строительство на седьмом и восьмом этапах, проходящих через территорию Татарстана (142 км — прим. ред.) возможно будет завершено досрочно, стало известно еще в конце лета. К примеру, 7-й сдали еще 15 ноября. Однако точную дату официального начала эксплуатация не озвучивали до прошлой недели.

И, наконец, дорогу открыли. Раньше запланированного срока на 7 месяцев. На официальной церемонии Владимир Путин назвал М-12 примером того, что в России умеют строить качественно, вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что «даже в мире так мало, кто строит», имея ввиду масштаб, скорость и надежность, а глава «Автодора» Вячеслав Петушенко подсчитал, что строили трассу 30 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники круглосуточно.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Личный опыт раиса Татарстана

В итоге построили 810 км одной из самых современных и удобных дорог в стране. В этом убедился лично раис Татарстана Рустам Минниханов, проехав по М-12 на автомобиле Aurus. Однако на церемонию он приехал на КАМАЗе.

— Это огромная работа. 5 тысяч человек и 1400 единиц техники. Но самое — вчера лично сам за рулем проехал до Москвы. Слова благодарности. Такой дороги я не видел… Все службы сервиса, 4 службы я посетил, и покушать, и заправиться. Все продумано. Система автоматического снятия денег тоже работает. Все на высшем уровне, — отметил Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Под службами сервиса раис Татарстана имеет в виду многофункциональные зоны. По словам Петушенко, на данный момент их построено уже 18.

— Через каждые 93 км. На 173-м километре одна из жемчужин — просто великолепная АЗС, — похвалил глава «Автодора».

Однако их будет больше — через каждые 50 км, чтобы водители могли остановиться и отдохнуть. К примеру, в Татарстане их будет 6.

— Они зеркальные — с правой и с левой стороны. Две пары МФЗ расположены в Кайбицком районе, около села Большие Кайбицы, две пары — в Верхнеуслонском районе, около деревни Вахитово, и две пары — в Лаишевском районе, рядом с селом Егорьево, — ранее рассказывал «Реальному времени» начальник восьмого этапа проекта М-12 «Восток» госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

К лету достроят МФЗ и АЗС

Четыре уже функционируют. Оставшиеся две планируют построить к будущему лету.

— Сегодня четыре МФЗ. К лету появятся еще две. На сегодняшний день трасса раскатывается. Зимой не будет такого трафика. А к сезону их запустят. Там тоже будут заправки. Они разыграны. Площадки все подготовлены. Ничто не мешает им в сезон построиться, — заверил Петушенко.

По всей видимости, к этому времени будет окончательно решен и вопрос устойчивой мобильной связи. Пока с ней есть проблемы.

— Связь — уже 60% вышек всех стоит. Развешивают наш коллеги. У них были некоторые сложности с импортозамещением. Сейчас немного передохнут и начнут ставит дальше, — заверил Петушенко.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава «Автодора» рассказал, что трафик от Москвы по трассе М-12 в пиковые моменты в этом году достигал порядка 42 тысяч автомобилей в сутки. Это притом, что, по его словам, про дорогу еще не все знают.

— Многие еще не понимают, что можно ехать…Эффект (открытия — прим.ред.) будет тянутся год. Мы понимаем, что в апреле месяце будет большой трафик, — рассказал Петушенко.

В среднем, по его оценкам, на следующий год ежесуточно по всей М-12 будут перемещаться по 10-12 тысяча автомобилей.

— Мы видим, что с каждым днем трафик грузовых автомобилей даже на коротком участке растет. Потому что: время — раз, экономия топлива, экономия на ремонтных работах и за рабочий день можно доехать из Москвы до Казани, — подчеркнул главный российский дорожник.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, что путь из третьей столицу в первую должен сократиться до 6,5 часов.

Километр за миллиард

Отвечая на вопрос о стоимости М-12, он назвал сумму в менее, чем 900 млрд рублей.

— 810 км меньше 900 млрд рублей. Километр, который здесь, стоит чуть больше миллиарда. На разных участках он разный. Но это сопоставимо с ценой, о которой мы строили…дорогу Москва-Санкт-Петербург, — сравнил Петушенко.

По его мнению, «самое главное, почему удалось не поднимать здесь цены — короткие сроки».

— Чем дольше ты строишь, тем это дороже. Все было выгодно ее построить быстро. Для страны. Для подрядчика, для каждого из нас, — пафосно завершил глава «Автодора».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сумма не маленькая. Однако, по словам Хуснуллина, трасса М-12 «Восток» увеличит ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей.

— Грузопоток между Москвой и Уралом увеличится до 50 млн тонн, — сказал зампред.

По его данным, вдоль М-12 проживает порядка 50 млн человек. Создание же инфраструктуры вдоль трассы М-12 даст 85 тысяч новых рабочих мест.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

К примеру, губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в его регионе уже ощутили положительный эффект.

Во Владимирской области уже ощутили положительный эффект от трасы М-12, считает губернатор Александр Авдеев. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вдоль трассы уже развиваются логистические комплексы, предприятия. Каждый регион: Нижний Новгород, Чувашия, Татарстан ощутит на себе этот эффект. Владимирская область ощутила одна из первых. Я уверен, что за такими инфраструктурными проектами будущее страны, — сказал он.

След от «линии»

Главе «Автодора» пришлось ответить и на неудобный вопрос о якобы снижении тарифа после «прямой линии» Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря. Напомним, один из обратившихся к президенту — житель Москвы Сергей Гвоздев-Карелин пожаловался, что стоимость проезда до Арзамаса по М-12 составляет 7 рублей за км. Таким образом, до Казани ценник составит 6 тысяч рублей.

— На самом деле один недостоверный вопрос… человек сделал глупость: взял и умножил на два. У нас уже были вывешены все цифры, чтобы каждый мог ознакомиться. До Владимира шесть полос движения и интенсивность гораздо больше, чем на других участках. Поэтому там и тариф дороже. А здесь на основных участках такой тариф мы не применяли. Поэтому 4 481 рубль до Казани для съезда. А с транспондером еще дешевле, — заверил Петушенко.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В следующем году строительство М-12 продолжится. По планам к концу 2024 года «Автодор» должен сдать участок до Екатеринбурга.

А далее путь на восток — до Владивостока. Магистраль станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч км.