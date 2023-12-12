День в истории 12 декабря: 30 лет Конституции России, выпуск книги «Слово пацана», 95 лет Айтматову
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 декабря 2023 года
12 декабря состоится заседание президиума Государственного совета Татарстана и пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. В мире отмечают Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, в России — День Конституции, которую приняли ровно 30 лет назад, 12 декабря 1993 года. Три года назад независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», 60 лет назад Кения получила независимость от Великобритании. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Заседание президиума Государственного совета Татарстана.
- Заседание совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.
Кто родился: Искандер Измайлов и Вадим Дулат-Алеев
- 1761 — скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне Мария Тюссо (умерла в 1850 году).
- 1863 — норвежский живописец и график Эдвард Мунк (умер в 1944 году).
- 1915 — американский певец и актер, лауреат «Оскара», 11 премий «Грэмми» Фрэнк Синатра (умер в 1998 году).
- 1928 — киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов (умер в 2008 году). В честь него названа улица в Казани.
- 1950 — экс-министр финансов РТ Дмитрий Нагуманов.
- 1951 — российский путешественник Федор Конюхов.
- 1960 — историк Искандер Измайлов. Автор более 25 книг, монографий и брошюр, специализируется на средневековой археологии Поволжья, истории вооружения и военного дела средневековых государств Восточной Европы, этнической истории тюркских народов Евразии и других темах. Также Измайлов является автором «Реального времени» и ведет цикл исторических материалов про великих воинов Татарии.
- 1969 — ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев.
- 1975 — директор АНОО «Центр образования «Егоза» Наталья Реснянская.
- 1978 — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области Альберт Хайрутдинов.
Кто скончался: Гейдар Алиев и Валентин Гафт
- 2003 — третий президент Азербайджана (1993—2003) Гейдар Алиев.
- 2016 — известный исследователь истории сибирских татар и Сибири Игорь Белич.
- 2020 — народный артист России Валентин Гафт.
Праздники: День Конституции России и Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения
- День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года она была принята всенародным голосованием. До 2004 года День Конституции являлся официальным выходным, однако в декабре Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, отменяющие это и причисляющие его к памятным датам России. Также в связи с Днем Конституции проходит Общероссийский день приема граждан.
- Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Утвержден в декабре 2017-го Организацией Объединенных Наций (ООН). Цель праздника: укрепление физического и психического здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня благополучия и благосостояния.
- Международный день нейтралитета. В этот день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН по предложению Туркмении приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны. Праздник провозгласили 2 февраля 2017 года по предложению участников международной конференции в Ашхабаде, которая прошла в декабре 2015-го и была приурочена к 20-летию нейтралитета Туркмении.
- Международный день хеви-метала. Учрежден в 2012 году. В этот день музыканты собираются вместе для того, чтобы поделиться музыкальными новостями, воспоминаниями, делятся опытом и новыми открытиями.
События в истории: Международная федерация плавания сменила название, принято Парижское соглашение об изменении климата
- 1896 — Гульельмо Маркони продемонстрировал беспроволочный телеграф.
- 1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
- 1961 — в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
- 1963 — Кения получила независимость от Великобритании.
- 1985 — самолет Douglas DC-8 разбился около Гандера в Канаде. Погибли 256 человек, из которых 248 были американскими миротворцами, возвращавшимися после миссии на Синайском полуострове. Это крупнейшая авиакатастрофа в Канаде.
- 1995 — три истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские витязи» врезались в гору под Камранью (Вьетнам). Погибло четверо летчиков.
- 2015 — принято Парижское соглашение об изменении климата.
- 2019 — Шамиля Садыкова представили в качестве гендиректора коллективу АО «Татмедиа».
- 2019 — Генеральная прокуратура России направила в Лаишевский районный суд Татарстана уголовное дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году.
- 2020 — независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В этом году вышел снятый по произведению и уже ставший популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
- 2022 — Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics.
- 2022 — в России появился 28-й атомный город — Энергодар. На его территории расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС (ЗАЭС).
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