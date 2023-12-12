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День в истории 12 декабря: 30 лет Конституции России, выпуск книги «Слово пацана», 95 лет Айтматову

07:00, 12.12.2023 5

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 декабря 2023 года

День в истории 12 декабря: 30 лет Конституции России, выпуск книги «Слово пацана», 95 лет Айтматову
Фото: коллаж realnoevremya.ru

12 декабря состоится заседание президиума Государственного совета Татарстана и пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. В мире отмечают Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, в России — День Конституции, которую приняли ровно 30 лет назад, 12 декабря 1993 года. Три года назад независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», 60 лет назад Кения получила независимость от Великобритании. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Заседание президиума Государственного совета Татарстана.
взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru
  • Заседание совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
  • Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

Кто родился: Искандер Измайлов и Вадим Дулат-Алеев

  • 1761 — скульптор, основательница музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне Мария Тюссо (умерла в 1850 году).
  • 1863 — норвежский живописец и график Эдвард Мунк (умер в 1944 году).
  • 1915 — американский певец и актер, лауреат «Оскара», 11 премий «Грэмми» Фрэнк Синатра (умер в 1998 году).
  • 1928 — киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов (умер в 2008 году). В честь него названа улица в Казани.
  • 1950 — экс-министр финансов РТ Дмитрий Нагуманов.
  • 1951 — российский путешественник Федор Конюхов.
  • 1960 — историк Искандер Измайлов. Автор более 25 книг, монографий и брошюр, специализируется на средневековой археологии Поволжья, истории вооружения и военного дела средневековых государств Восточной Европы, этнической истории тюркских народов Евразии и других темах. Также Измайлов является автором «Реального времени» и ведет цикл исторических материалов про великих воинов Татарии.
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru
  • 1969 — ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев.
  • 1975 — директор АНОО «Центр образования «Егоза» Наталья Реснянская.
  • 1978 — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области Альберт Хайрутдинов.

Кто скончался: Гейдар Алиев и Валентин Гафт

  • 2003 — третий президент Азербайджана (1993—2003) Гейдар Алиев.
  • 2016 — известный исследователь истории сибирских татар и Сибири Игорь Белич.
  • 2020 — народный артист России Валентин Гафт.

Праздники: День Конституции России и Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

  • День Конституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года она была принята всенародным голосованием. До 2004 года День Конституции являлся официальным выходным, однако в декабре Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, отменяющие это и причисляющие его к памятным датам России. Также в связи с Днем Конституции проходит Общероссийский день приема граждан.
  • Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Утвержден в декабре 2017-го Организацией Объединенных Наций (ООН). Цель праздника: укрепление физического и психического здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня благополучия и благосостояния.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • Международный день нейтралитета. В этот день в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН по предложению Туркмении приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны. Праздник провозгласили 2 февраля 2017 года по предложению участников международной конференции в Ашхабаде, которая прошла в декабре 2015-го и была приурочена к 20-летию нейтралитета Туркмении.
  • Международный день хеви-метала. Учрежден в 2012 году. В этот день музыканты собираются вместе для того, чтобы поделиться музыкальными новостями, воспоминаниями, делятся опытом и новыми открытиями.

События в истории: Международная федерация плавания сменила название, принято Парижское соглашение об изменении климата

  • 1896 — Гульельмо Маркони продемонстрировал беспроволочный телеграф.
  • 1911 — столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.
  • 1961 — в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
  • 1963 — Кения получила независимость от Великобритании.
  • 1985 — самолет Douglas DC-8 разбился около Гандера в Канаде. Погибли 256 человек, из которых 248 были американскими миротворцами, возвращавшимися после миссии на Синайском полуострове. Это крупнейшая авиакатастрофа в Канаде.
  • 1995 — три истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские витязи» врезались в гору под Камранью (Вьетнам). Погибло четверо летчиков.
  • 2015 — принято Парижское соглашение об изменении климата.
  • 2019 — Шамиля Садыкова представили в качестве гендиректора коллективу АО «Татмедиа».
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2019 — Генеральная прокуратура России направила в Лаишевский районный суд Татарстана уголовное дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году.
  • 2020 — независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В этом году вышел снятый по произведению и уже ставший популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
  • 2022 — Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2022 — в России появился 28-й атомный город — Энергодар. На его территории расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    Спасибо.
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  • Анонимно 12 дек
    с праздником, панки!)
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    Анонимно 12 дек
    панки праздники не отмечают) и хэви - это не панк рок
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    Анонимно 12 дек
    Одно отличие состоит в том, что хэви-метал ценит музыкальность гораздо больше, чем панк. Панк и хэви-метал — почти полярные противоположности по уровню уважения к виртуозности.
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  • Анонимно 13 дек
    Хорошо, что в этот день обращается внимание на проблемы здравоохранения и важность всеобщей доступности медицинских услуг. Предпринимаются усилия со стороны государства и общественных организаций для поддержания здоровья населения. Но, к сожалению, люди продолжают болеть. Существует ещё много заболеваний, которые не поддаются лечению. Меня, как верующего человека, радует надежда, записанная в Библии: «И ни один из жителей не скажет: «я болен» (Исайя 33:24). Это обещание любящего Бога, которому можно доверять!
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