Хайрутдинов Альберт Маратович
Общая информация
Родился 12 декабря 1978 года в г. Казани
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Образование
В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
С 1998 по 2001 гг. — юрисконсульт, заместитель директора по общим вопросам ОАО Птицефабрика «Казанская».
С 2001 по 2004 гг. — директор филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в Высокогорском районе Республики Татарстан.
С 2004 по 2009 гг. — начальник Высокогорского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан.
С декабря 2009 по июль 2018 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.
С августа 2018 г. — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области.
Награды
Заслуженный юрист Республики Татарстан (2010 г.).
Награжден Почетной грамотой г. Казани (2011 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021 г. Казань, ул. Марджани, д. 28
- Телефон: 843 221-00-50
- Email: tu16@rosim.ru
- Сайт: https://tu16.rosim.ru/
Дата последнего обновления: 29.07.2020