Список персон

Хайрутдинов Альберт Маратович

Хайрутдинов Альберт Маратович
Фото: drogganoye.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 12 декабря 1978 года в г. Казани

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса

Образование

В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

С 1998 по 2001 гг. — юрисконсульт, заместитель директора по общим вопросам ОАО Птицефабрика «Казанская».

С 2001 по 2004 гг. — директор филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в Высокогорском районе Республики Татарстан.

С 2004 по 2009 гг. — начальник Высокогорского отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан.

С декабря 2009 по июль 2018 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

С августа 2018 г. — руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области.

Награды

Заслуженный юрист Республики Татарстан (2010 г.).

Награжден Почетной грамотой г. Казани (2011 г.), благодарностью Президента Республики Татарстан (2014 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021 г. Казань, ул. Марджани, д. 28
  • Телефон: 843 221-00-50
  • Email: tu16@rosim.ru
  • Сайт: https://tu16.rosim.ru/

Дата последнего обновления: 29.07.2020

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