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Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году направили в суд

17:53, 12.12.2019
Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году направили в суд
Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году направлено в суд. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. По данным Следственного комитета, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

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