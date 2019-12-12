Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году направили в суд

Уголовное дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году направлено в суд. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. По данным Следственного комитета, к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

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