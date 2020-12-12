Умер народный артист России Валентин Гафт

Умер народный артист России, актер театра и кино Валентин Гафт. Он скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его супруга народная артистка России Ольга Остроумова.



«Да, его не стало. Это сегодня произошло»,— сказала она.

ru.wikipedia.org / Crystal Turandot Theatre Awards (Гафт на вручении премии «Хрустальная Турандот»)

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры, а с 1969 года служил в труппе Московского театра «Современник». Гафт снимался в таких кинокартинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других. Известен ролями в спектаклях Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Гафт — обладатель множества наград, в том числе он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011). Ему присуждена театральная премия К.С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), еще премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011) и «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

Известно, что в августе прошлого года актер перенес инсульт, после чего его перевели в реабилитационный центр. В ноябре текущего года Остроумова сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.

Маргарита Головатенко