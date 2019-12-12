Шамиля Садыкова представили в качестве гендиректора коллективу АО «Татмедиа»

Глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татарстана Айдар Салимгараев представил коллективу АО «Татмедиа» в качестве руководителя гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова.

В своем обращении к коллективу Садыков определил задачи, которые стоят перед медиахолдингом в ближайшее время. Он отметил, что редакциям «Татмедии» стоит обратить внимание на развитие аккаунтов в соцсетях.

Также сегодня проводили экс-гендиректора АО «Татмедиа» Андрея Кузьмина. Напомним, ему предложили должность советника руководителя аппарата президента Татарстана, также он собирается развивать телевизионные и интернет-проекты. Айдар Салимгараев вручил Кузьмину благодарственное письмо от министра массовых коммуникации РФ Константина Носкова за большой вклад в развитие отрасли, передает «Татар-информ».



Ранее Рустам Минниханов сообщил о намерении назначить руководителем АО «Татмедиа» гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова.

