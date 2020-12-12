Книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970— 2010-х» вышла в свет

Фото: скриншот

Независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970— 2010-х». Об этом сообщается в Telegram-канале «Незыгарь».

Для продажи на сайте издательства доступны 100 книг.

Фото: скриншот сайта

В конце ноября татарстанская прокуратура начала проверку книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» под авторством Роберта Гараева. В надзорном ведомстве посчитали, что книга может содержать запрещенную законом информацию и поэтому ее следует изучить.



Ранее «Реальное время» поговорило с Робертом Гараевым о «казанском феномене», как создавалась книга и какие уникальные факты легли в ее основу. Подробности — в материале интернет-газеты.