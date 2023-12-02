День в истории 2 декабря: Россия получила ЧМ-2018, открытие Дня Татарстана на ВДНХ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 декабря 2023 года
2 декабря пройдет открытие Дня Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В мире отмечают День компьютерной грамотности и День борьбы за отмену рабства, в России — День банковского работника. Год назад Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию, 13 лет назад Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года, 52 года назад образованы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие Дня Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве с участием раиса республики Рустама Минниханова.
- Полуфинал кубка России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» против новосибирского «Локомотива».
Кто родился: Версаче и Паненка
- 1859 — основоположник неоимпрессионизма Жорж-Пьер Сёра (умер в 1891 году).
- 1946 — итальянский модельер и дизайнер Джанни Версаче (убит в 1997).
- 1948 — чемпион Европы по футболу, автор приема «удар в стиле Паненки» Антонин Паненка.
- 1966 — директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Фанис Мусагитов. Среди его инициатив — Театральный Сабантуй и Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина.
- 1979 — заместитель начальника УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев.
Кто скончался: лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Закуанов
- 1814 — французский аристократ, политик, писатель Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (известен как маркиз де Сад), от фамилии которого произошел термин «садизм».
- 1940 — биолог, основатель и директор института экспериментальной биологии Николай Кольцов.
- 1969 — один из первых маршалов Советского Союза Климент Ворошилов.
- 1993 — убит наркобарон Пабло Эскобар.
- 2018 — татарский поэт, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустам Закуанов.
- 2020 — народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
Праздники: День компьютерной грамотности и День банковского работника России
- Международный день борьбы за отмену рабства. 2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.
- Всемирный день компьютерной грамотности. Его придумала индийская компания NIIT, занимающаяся разработкой ПО и ИТ-консалтингом, в 2001 году. Изначально праздник задумывался для привлечения внимания к 20-летию компании, однако неожиданно обрел популярность, в том числе и за пределами Индии.
- День банковского работника России. Праздник не установлен на государственном уровне, и точной даты нет, но наиболее близкой считают 2 декабря. Она была принята в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков в связи с тем, что в этот день — 2 декабря 1990 года — был принят ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», положивший начало формированию современной банковской системы.
События в истории: запуск Viber, открытие самого длинного в Европе катка
- 1804 — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.
- 1805 — Аустерлицкое сражение.
- 1920 — заключение Александропольского договора между Турцией и Арменией, завершившего войну между странами.
- 1971 — образованы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
- 1971 — впервые в истории аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность Марса.
- 1976 — Фидель Кастро стал президентом Кубы.
- 1999 — к 100-летнему юбилею казанского трамвая в городе открылась новая магистраль, Южная трасса, которая соединила Приволжский и Ново-Савиновский районы.
- 2010 — запущен мессенджер Viber.
- 2010 — Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.
- 2011 — после реставрации заработала Апанаевская мечеть. Это одно из старейших каменных сооружений Казани.
- 2016 — численность населения Земли достигла отметки примерно в 7,4 миллиарда человек.
- 2016 — в Казани открыли самый длинный в Европе каток. Он находится на Кремлевской набережной.
- 2019 — президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц.
- 2020 — президент РФ Владимир Путин предложил заменить главу «Роснано» и назначить на этот пост зампреда коллегии ВПК Сергея Куликова. Должность гендиректора занимает Анатолий Чубайс.
- 2020 — президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса.
- 2021 — президент России Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Алексея Заику первым заместителем прокурора Татарстана.
- 2022 — Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.
- 2022 — Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял присягу на гражданство России.
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