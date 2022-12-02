Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Олег Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Как сообщила пресс-служба клуба, его отставка принята.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

— Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем, — сообщил Знарок.

Марат Валиуллин, генеральный менеджер «Ак Барса», заявил:

— Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды. Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года.

Сегодня казанский «Ак Барс» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2.

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