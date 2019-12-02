Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы иностранных СМИ — иностранных агентов, или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юридических лиц, финансируемых иностранными источниками.

Кроме того, новым законом предусматривается, что СМИ, которое признали иностранным агентом, для работы в России должно учредить юрлицо в статусе иноагента. Помимо этого, все публикации должны содержать отметку о том, что их распространяет СМИ-иноагент.