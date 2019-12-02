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Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами

20:54, 02.12.2019
Путин разрешил признавать граждан иностранными агентами
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы иностранных СМИ — иностранных агентов, или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юридических лиц, финансируемых иностранными источниками.

Кроме того, новым законом предусматривается, что СМИ, которое признали иностранным агентом, для работы в России должно учредить юрлицо в статусе иноагента. Помимо этого, все публикации должны содержать отметку о том, что их распространяет СМИ-иноагент.

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