Президент Узбекистана остался доволен прошедшим в Казани III Форумом межрегионального сотрудничества

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев положительно оценил итоги III Форума межрегионального сотрудничества, который состоялся в Казани. Свою оценку он озвучил на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

— Вчера подробно сопредседатели межправкомиссии Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев отчитались: очень серьезный результат. Я очень доволен, и настрой наших региональных коллег на сотрудничество очень серьезный, оно имеет серьёзную перспективу. Мы всегда с вами говорим: им не надо мешать — им надо просто помогать, и результат будет серьезный, — передает его слова пресс-служба Кремля.

Мирзиёев рассказал, что в мероприятии приняли участие около трех тысяч участников из России и Узбекистана. В Казань прибыли все 14 руководителей областей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, 5 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Казань. Татарстан стал первым регионом, где он побывал в рамках своего официального визита в Россию.

В Татарстане Шавкат Мирзиёев успел осмотреть выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Они также обсудили и совместные проекты.

Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо было в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



После Казани Шавкат Мирзиёев посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Последний попросил руководителя Узбекистана поделиться впечатлениями от поездки в Казань и добавил, что гордится столицей Татарстана.



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Айрат Назипов