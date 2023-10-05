Президент России: «Эпоха колониального владычества давно закончилась»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции. Еще он рассказал о «колониальном мышлении» западных коллег.

— Протрите глаза, эпоха колониального владычества давно закончилась, — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава российского государства считает, что любая независимая страна становится целью для Запада, и подчеркнул, что России приходится постоянно отвечать на геополитическое давление.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию — военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики, — сказал он.

На заседании Владимир Путин заявил, что перед страной стоит задача строительства нового мира. Он уточнил, что за 20 лет в мире произошли серьезные изменения.



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Айрат Назипов