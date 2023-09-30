Рустам Минниханов: «Люди мужественно отстаивают свои интересы, свое право быть вместе с Россией»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства заявил, что жители новых регионов страны мужественно отстаивают свое право быть вместе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Год назад, 30 сентября, жители этих регионов определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав нашей страны. В текущем году по итогам единого дня голосования при высокой активности избирателей сформированы законодательные органы регионов и представительные органы в муниципалитетах, в том числе в подшефных нашей республике городах Лисичанск и Рубежное, — сказал он.

Минниханов отметил, что впереди большая работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов.

— Мы эту работу уже начали. Безусловно, Татарстан окажет полную поддержку нашим соотечественникам. Эти люди мужественно отстаивают свои интересы, свое право быть вместе с Россией, и мы должны их поддержать, — добавил раис.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, сегодня отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с этим праздником.

В своем видеообращении российский лидер напомнил, что 30 сентября 2022 года произошло историческое событие — подписание договора о принятии в состав России четырех новых субъектов. По его словам, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — «быть со своим Отечеством».

— Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе — в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер, — сказал глава государства.

На этой неделе Владимир Путин подписал закон, устанавливающий памятную дату — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с государством. Он будет отмечаться ежегодно 30 сентября.



С инициативой учредить в России новый праздник также выступил сам президент. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 12 сентября. Спустя неделю — 19 сентября — депутаты приняли его.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства и главы присоединенных территорий.



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Максим Кокунин