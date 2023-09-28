На строительство М-12 в 2024—2026 годах планируют выделить почти 304 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На строительство трассы М-12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга в 2024—2026 годах планируют выделить почти 304 млрд рублей, такая информация содержится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



Из бюджетных средств планируют выделить: в 2024 году — 51,7 млрд рублей, в 2025-м — 152,3 млрд рублей, в 2026 году — 99,9 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

8 сентября президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенный в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.

По последним данным, участок М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу. В октябре дорожники планируют завершить на объекте укладку асфальтобетона.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

За первую неделю по трассе М-12 проехало 305 тысяч автомобилей. Самым востребованным стал участок от Москвы до Электроуглей (обход Балашихи).



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Маргарита Головатенко