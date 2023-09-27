Минтимер Шаймиев поздравил мусульман с праздником Маулид ан-Наби

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев в Болгаре поздравил всех мусульман с праздником Маулид ан-Наби. Об этом сообщает пресс-служба раиса региона.



— Сегодня знаменательный день для мусульман, день рождения Пророка Мухаммада. Очень рад встрече с вами в этот святой день. Сегодня на болгарской земле собрались те, кто много сделал для нее, кто дорожит тем, что сделано в последние годы, — заявил Минтимер Шаймиев.

Государственный Советник Татарстана отметил важность возрождения древнего Болгара: в последнее время для этого было сделано много, как следствие — заметно увеличился поток туристов. Однако сделать предстоит еще немало, обратил внимание Минтимер Шаймиев:

— Теперь надо возрождать нематериальное культурное наследие, нашу духовность… Приятные перемены происходят сейчас в Болгаре! Их надо красиво продолжить. Здесь уже идет работа по воспитанию молодежи, привлечению их в ислам. Теперь надо начинать работать и с детьми. Мы сегодня сидим перед красивейшей Белой мечетью, которая притягивает наши взоры. Это огромное счастье, быть здесь и любоваться тем, что сделано.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Праздничные торжества завершились большим концертом, посвященным празднику Маулид ан-Наби на площади перед Белой мечетью.

26 сентября с заходом солнца в Галиевской мечети Казани после ахшам-намаза прошел традиционный вечер Маулид ан-Наби. На торжество собрались имам-мухтасибы со всей республики, казанские имамы, руководители всех направлений деятельности и организаций муфтията, шакирды и преподаватели исламских учебных заведений, прихожане. Всех участников вечера с наступлением Маулида — дня рождения Пророка Мухаммада — поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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Маргарита Головатенко