Эдуард Пирогов взялся спасти аварийный Дом Сушенцова в центре Казани

Девелопер отреставрирует особняк с прицелом на апартаменты, сохранив при этом жилую функцию здания

Известный татарстанский застройщик Эдуард Пирогов, основатель компании «7Я», ликвидированной четыре года назад, вновь берется за крупный строительный проект. Бизнесмен намерен отреставрировать аварийный старинный особняк в историческом центре Казани — Дом Сушенцова на улице Горького, а заодно, судя по проектной документации, превратить объект культурного наследия в жилой комплекс или апарт-отель — с точным назначением собственник пока не определился. Тем не менее, как и в соседнем памятнике, Доме купца Сурина девелопера Эмиля Хуснутдинова, после реконструкции здесь предусмотрены квартиры бизнес-класса. Подробности — в материале «Реального времени».

Экс-владелец «7Я» вновь взялся за памятник

В Казани готовятся к реставрации старинного особняка по ул. Горького, 24 постройки начала XX века. Статус здания — объект культурного наследия регионального значения «Дом П.М. Сушенцова», поэтому все планируемые работы пришлось согласовывать с Комитетом РТ по охране ОКН.

Проект реставрации заказала компания «Строй Групп» казанского юриста Константина Егорова, главы компании «СтройКапиталКонсалтинг». Судя по документации, в доме проведут противоаварийные работы, вернут ему первоначальный вид, в том числе утраченный трехэтажный пристрой во дворе, и приспособят под современное использование. Как выяснило «Реальное время», собственники планируют обустроить здесь апартаменты и нежилые помещения, сохранив при этом жилую функцию дома.

— Да, все правильно. Акт государственной историко-культурной экспертизы по Горького, 24 есть. А этот проект реализует мой партнер Эдуард Константинович Пирогов, все это делается его руками, — подтвердил информацию нашему изданию Константин Егоров.

Эдуард Пирогов — застройщик многих известных жилкомплексов в Казани, из последних — ЖК «Видный» или «Маркиз» в Кировском районе города. На счету компании реконструкция и других объектов культурного наследия, например памятника деревянного зодчества — знаменитого двухэтажного купеческого дома Варвары Дружининой, или, как его еще называют, «Чайного домика». Сначала реставраторы планировали его эксплуатировать, но в 2020 году выставили ОКН на продажу. Годом ранее девелопер продал бизнес, а вскоре компанию «7Я» признали банкротом.

«Там реставрации лет на десять»

«Реальному времени» удалось связаться с Эдуардом Пироговым, который рассказал некоторые подробности проекта. Касательно будущего приспособления памятника для современного использования, будь то жилье, апартаменты, офисы или многофункциональный комплекс, застройщик считает, что еще рано обсуждать его назначение:

— Это еще двадцать раз изменится. Мы пока только приблизились к вопросу реставрации. Здание необходимо отреставрировать, а для этого нужно с чего-то начинать. Вот пока мы видим это так.

В Казани готовятся к реставрации старинного особняка по ул. Горького, 24 постройки начала XX века. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Следующий этап, по его словам, это оценка технического состояния здания. Так что пока реставраторы даже не в середине пути, и по этой причине назначение здания еще изменится не раз.

— На сегодня никто не скажет, что там будет, просто потому что мы еще четко не оценили техническое состояние здания. Даже просто на глаз можно определить, что там фундаменты поплыли — еще вопрос, как их спасать. Кровля провалилась. Там реставрации лет на десять, и что будет через это время, я сейчас не возьмусь сказать, — отметил Эдуард Пирогов.

Девелопер пояснил, что предстоит «очень сложный процесс реставрации» главного дома Сушенцова — это «центр города, кругом все застроено — даже строительный кран не загонишь, там все придется делать на руках». Воссоздать трехэтажный пристрой во дворе — самая легкая часть работы, его просто отстроят заново. В целом же свои затраты на восстановление особняка с возвращением ему исторического облика застройщик оценивает в несколько сотен миллионов рублей — настолько сложной он представляет реставрацию дома. «Я думаю, что мы выйдем туда на строительные работы года через три», — добавил он, поясняя, что процедура к тому же будет долгой.

Сейчас общая площадь здания порядка 800 квадратных метров, и воссоздаваемый пристрой во дворе увеличит ее незначительно. «Пристрой крошечный, исторически в нем была лишь вторая эвакуационная лестница и кладовочки», — пояснил девелопер.

Сейчас общая площадь здания порядка 800 квадратных метров, и воссоздаваемый пристрой во дворе увеличит ее незначительно. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Состояние же главного дома бизнесмен оценил как плачевное:

— В здании деревянные перекрытия, долгое время был бомжатник. Здесь эксплуатируется всего одна квартира, но им больше негде жить.

— А хозяева квартиры останутся в доме или будут переселены на время реставрации? — поинтересовалось «Реальное время».

— Я так понимаю, они будут либо пропорционально участвовать в процессе реставрации, либо мы их просто переселим, предоставим какое-то другое жилье, — ответил Эдуард Пирогов.

Застройщик напомнил, что его компания также реставрировала другой памятник в центре Казани — Дом Варвары Дружининой. На это ушло девять лет, но результат был положительно оценен экспертами. В частности, помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова отзывалась о проделанной работе не иначе как о «чуде».

— То, что с ним сделали реставраторы во главе с Борисом Лурье, — настоящее чудо. Они проделали трепетную и тонкую работу. Удалось сохранить подлинный сруб и всю архитектуру Константина Олешкевича начала ХХ века, — говорила Балтусова.

«Здание в крайне аварийном состоянии»



Сейчас старинный дом используется лишь наполовину, неэксплуатируемая часть — аварийная. «На момент исследования здание находилось в крайне аварийном состоянии, утрачена часть перекрытия и кровли, утрачен подлинный пристрой со стороны двора», — указали авторы ГИКЭ.

На момент исследования здание находилось в крайне аварийном состоянии. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Неэксплуатируемая часть здания — аварийная. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Как сообщается в проектной документации, памятник планируется приспособить для современного использования с сохранением жилой функции — при условии прохождения государственной строительной экспертизы. В ходе реставрации проведут следующие виды работ:



демонтаж обрушившихся конструкций, поздних перегородок и аварийных участков перекрытий;

воссоздание утраченного трехэтажного пристроя со стороны двора в полном объеме;

ремонт конструкции кровли, воссоздание утраченных элементов и замена покрытия;

устройство новых перекрытий (материал определят по результатам инженерных обследований) с соблюдением исторических отметок пола;

устройство новых перегородок для современного использования;

устройство новых безопасных спусков в подвал;

приспособление объекта с учетом норм пожарной безопасности;

реставрация фасадов здания с воссозданием утраченных декоративных элементов, в том числе балконов, архитектурного металла, а также устройство новых элементов из художественного металла для современного использования (навесы над входами со стороны двора, навесы над приямками);

восстановление утраченных деревянных оконных и дверных заполнений;

реставрация элементов, являющихся предметом охраны данного объекта;

устройство чистовой отделки помещений;

устройство отмостки, вертикальная планировка и благоустройство территории вокруг здания;

устройство наружной архитектурно-художественной подсветки здания.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Проектом предусмотрено воссоздание утраченного трехэтажного пристроя со стороны двора в полном объеме. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Проектом предусмотрено восстановление объемно-конструктивной структуры здания и его первоначального облика на начало XX века. У него появятся ранее утраченный восточный пристрой и прежняя историческая планировка, которая предполагает наличие апартаментов и двухуровневых квартир.



— Проектом приспособления предполагается размещение апартаментов и нежилых помещений с гибким функциональным назначением на первом этаже. Планировочные решения здания восстанавливают историческую планировку: первоначально на каждом этаже располагалось по две квартиры, в которые можно было попасть из парадных (справа и слева от центральной оси главного фасада). Парадные помещения данных квартир окнами выходят на ул. Горького и во двор. В здании предусмотрены две лестничные клетки, также винтовые лестницы в правом и левом крыле здания, ведущие из двухуровневых квартир в помещения мансарды, — указали эксперты Светлана Шаповалова, Игорь Нестеренко и Олег Свиридовский, изучившие проект реставрации дома в ходе государственной историко-культурной экспертизы.

По их словам, жилая площадь дома после процесса реставрации будет увеличена за счет указанного мансардного этажа и восстановления пристроя. Входы в нежилые помещения с гибким функциональным назначением предусмотрены в проездной арке со стороны улицы Горького. В здании также запроектированы подвалы с выходами на улицу.

Фасады главного здания будут декорированы карнизами, наличниками окон, междуэтажными и подоконными поясками. Окна и двери будут деревянными с историческим рисунком переплетов, ограждения балконов — из чебаксинской ковки, ворота — металлические кованые.

Чертежи реставрации фасадов Дома Сушенцова. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

Чертежи реставрации фасадов Дома Сушенцова. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

Чертежи реставрации фасадов Дома Сушенцова. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

От дома титулярного советника — до усадьбы купца Сушенцова и коммунальных квартир



Особняк на Горького, 24 исторически был частью небольшого домовладения, вытянутого внутрь двора. В разные годы и эпохи им владели богатейшие казанские дворяне и купцы — Депрейс, Сущенцов.

Здание на улице Большой Лядской входило в территорию третьей полицейской части и было вблизи «интеллигентных» слобод: академической и госпитальной, указывают эксперты. Сам район был сформирован в основном усадьбами дворян и чиновников, которые занимали большие территории с садами, банями, каретниками, служебными постройками и множественными флигелями.

Самым ранним документом на исследуемую усадьбу указано Прошение на постройку каменного двухэтажного с антресолями жилого дома, деревянного одноэтажного жилого флигеля на каменном фундаменте и деревянных холодных служб на фундаменте титулярного советника Василия Васильева Степанова, состоящего в 4-й части Казани 1-го квартала по улице Старой Лядской. Но судя по окладной книге налога за 1871 год, владелец имущества скончался, и деревянный дом и флигель со службами перешли к наследникам. Выходит, что планируемые постройки 1861 года не были реализованы полностью, так как в описи отсутствует «каменный дом».

В 1874 году эту недвижимость у казанской цеховой Авдотьи Ивановны Захаровой по купчей крепости выкупил штаб-ротмистр Борис Петрович Мертваго. В состав имущества входило: двухэтажный деревянный флигель во дворе, а также три каретника, две конюшни, четыре погреба и 422 квадратных сажени земли. Позднее усадьба перешла к поручику Владимиру Николаевичу Депрейсу, а в конце XIX века — к его сыну и двум дочерям.

Наконец, в самом начале XX века усадебный комплекс приобрел казанский купец Петр Митрофанович Сушенцов, которого хорошо знали в строительной сфере. Как человек обеспеченный, он взялся построить собственный доходный дом на этом участке. В результате он возвел каменный трехэтажный особняк на шесть квартир и два подвальных жилья, а также каменные службы с неотстроенными жилыми квартирами. Считается, что дом был возведен в 1902 году.

Купец Сушенцов возвел каменный трехэтажный особняк на шесть квартир и два подвальных жилья. предоставлено realnoevremya.ru застройщиком

П-образный главный дом (доходный) занимал всю ширину участка по красной линии улицы. Во двор вела проездная арка посередине, само здание было симметричной композиции. Со стороны двора к нему примыкали небольшие каменные службы. В глубине участка было деревянное строение, а слева по границе участка тянулась кирпичная брандмауэрная стена.

К 1904 году купец вновь затеял крупную стройку, решив разобрать деревянное здание во дворе и построить вместо него крупное двухэтажное жилое строение. Каждый этаж здания разделялся на два симметричных крыла, каждое из которых формировалось анфиладной планировкой. Кроме того, были перестроены службы по западной границе участка.



Петр Сушенцов владел усадьбой до 1920 года, после чего ее национализировали, превратив в коммунальное жилье. В последующие годы планировка здания перестраивалась, были частично заложены подлинные проемы и пробиты новые, частично утрачены печи и декоративное убранство интерьеров.

В начале 2008 года во дворе разобрали каменный жилой флигель и частично демонтировали двухэтажные службы по западной границе участка. На главном здании фрагментарно заменили столярные заполнения на стеклопакет, срезали балконы по главному фасаду. Были частично утрачены перекрытия. В 2012 году разобрали пристрой к основному зданию с восточной стороны участка.

