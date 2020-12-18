Один из старейших деревянных домов Казани будет продан после восьми лет реставрации
«Чайный домик» продают под чайную
На этой неделе в Казани на продажу выставили один из немногих городских памятников деревянного зодчества — знаменитый двухэтажный купеческий дом Варвары Дружининой, или, как его еще называют, «Чайный домик». Здание расположено на пересечении улиц Бехтерева и Зои Космодемьянской (ранее — Кошачий переулок) и оценивается в 70 млн рублей. Предполагается, что здание можно использовать для ресторана, кафе, мини-отеля, чайного дома, сувенирного бутика или частной клиники.
Этот дом был построен в 1911 году по проекту архитектора Константина Олешкевича и является одним из немногих (если не единственным) сохранившихся деревянных объектов в стиле модерн. «Чайным» его называют, по одной из версий, из-за восточных элементов в оформлении, по другой — из-за того, что Дружинина была женой чаеторговца.
В советские годы дом фактически превратился в «коммуналку» и со временем пришел в плачевное состояние. Уже в наше время за его реставрацию брался застройщик «Свей», которому в ту пору и принадлежал участок под домом Дружининой. По удивительному стечению обстоятельств после такого решения в доме произошел пожар, причем начался он как раз со стороны, граничащей со «свеевским» объектом. В целом же с момента расселения дома в 2000-х годах его поджигали трижды.
В 2012 году в судьбе здания произошел значительный поворот — за реконструкцию здания взялась компания «7Я», которая пригласила команду реставраторов из Архангельска, которой руководил известный московский специалист Борис Лурье.
Работы там велись в течение восьми лет на средства нового собственника. Реставраторы применяли технологии, максимально близкие к аутентичным, и старались максимально сохранить оригинальные конструкции и детали. «Реальное время» подробно писало о ходе реставрации.
Завершена реставрация была только в марте 2020 года. Курировавшая проект помощница президента Татарстана Олеся Балтусова тогда назвала работу архитекторов «настоящим чудом».
— То, что с ним сделали реставраторы во главе с Борисом Лурье, — настоящее чудо. Они проделали трепетную и тонкую работу. Удалось сохранить подлинный сруб и всю архитектуру Константина Олешкевича начала ХХ века, — говорила Балтусова.
Тогда сообщалось, что площади дома планируется сдавать в аренду, впрочем, арендаторы еще определены не были.
Владельцем дома Дружининой оказался казанский юрист
Как выяснило «Реальное время», с 2013 года домом владеет Константин Егоров, владелец и директор юридической компании «СтройКапиталКонсалтинг». Информация об этом содержится в данных Росреестра, ее подтвердил корреспонденту нашего издания и сам Егоров.
Егоров затруднился сходу назвать сумму, в которую ему обошлась реставрация.
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