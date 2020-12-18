Один из старейших деревянных домов Казани будет продан после восьми лет реставрации

Фото: Фото: Дима Канеки / art.nouveau.world

«Чайный домик» продают под чайную

На этой неделе в Казани на продажу выставили один из немногих городских памятников деревянного зодчества — знаменитый двухэтажный купеческий дом Варвары Дружининой, или, как его еще называют, «Чайный домик». Здание расположено на пересечении улиц Бехтерева и Зои Космодемьянской (ранее — Кошачий переулок) и оценивается в 70 млн рублей. Предполагается, что здание можно использовать для ресторана, кафе, мини-отеля, чайного дома, сувенирного бутика или частной клиники.

Этот дом был построен в 1911 году по проекту архитектора Константина Олешкевича и является одним из немногих (если не единственным) сохранившихся деревянных объектов в стиле модерн. «Чайным» его называют, по одной из версий, из-за восточных элементов в оформлении, по другой — из-за того, что Дружинина была женой чаеторговца.

«Чайным» дом называют, по одной из версий, из-за восточных элементов в оформлении. Фото: Максим Платонов

В советские годы дом фактически превратился в «коммуналку» и со временем пришел в плачевное состояние. Уже в наше время за его реставрацию брался застройщик «Свей», которому в ту пору и принадлежал участок под домом Дружининой. По удивительному стечению обстоятельств после такого решения в доме произошел пожар, причем начался он как раз со стороны, граничащей со «свеевским» объектом. В целом же с момента расселения дома в 2000-х годах его поджигали трижды.

В 2012 году в судьбе здания произошел значительный поворот — за реконструкцию здания взялась компания «7Я», которая пригласила команду реставраторов из Архангельска, которой руководил известный московский специалист Борис Лурье.

Дом Варвары Дружининой. Фото Юрия Краснова. 1986 г.

Работы там велись в течение восьми лет на средства нового собственника. Реставраторы применяли технологии, максимально близкие к аутентичным, и старались максимально сохранить оригинальные конструкции и детали. «Реальное время» подробно писало о ходе реставрации.



Завершена реставрация была только в марте 2020 года. Курировавшая проект помощница президента Татарстана Олеся Балтусова тогда назвала работу архитекторов «настоящим чудом».

Реставраторы применяли технологии, максимально близкие к аутентичным, и старались максимально сохранить оригинальные конструкции и детали. Фото: Максим Платонов

— То, что с ним сделали реставраторы во главе с Борисом Лурье, — настоящее чудо. Они проделали трепетную и тонкую работу. Удалось сохранить подлинный сруб и всю архитектуру Константина Олешкевича начала ХХ века, — говорила Балтусова.

Тогда сообщалось, что площади дома планируется сдавать в аренду, впрочем, арендаторы еще определены не были.

Владельцем дома Дружининой оказался казанский юрист

Как выяснило «Реальное время», с 2013 года домом владеет Константин Егоров, владелец и директор юридической компании «СтройКапиталКонсалтинг». Информация об этом содержится в данных Росреестра, ее подтвердил корреспонденту нашего издания и сам Егоров.

— Когда-то были планы самостоятельно эксплуатировать, сейчас — в меньшей степени. Если есть интерес у приобретателя — то пускай, дом же должен жить, — прокомментировал он продажу.

Егоров затруднился сходу назвать сумму, в которую ему обошлась реставрация.



Александр Артемьев