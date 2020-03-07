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В Казани завершили реставрацию купеческого дома Дружининой

14:16, 07.03.2020
В Казани завершили реставрацию купеческого дома Дружининой
Фото: facebook.com/obaltusova

Реставрация купеческого дома Варвары Дружининой, расположенного в центре Казани, на улице Зои Космодемьянской, завершена. Об этом у себя в Facebook рассказала помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Она напомнила, что дом был продан с торгов около восьми лет назад и с того времени там велись работы по реставрации силами нового собственника.

— То, что с ним сделали реставраторы во главе с Борисом Лурье, — настоящее чудо. Они проделали трепетную и тонкую работу. Удалось сохранить подлинный сруб и всю архитектуру Константина Олешкевича начала ХХ века, — написала Балтусова.

В будущем площади в этом доме могут сдавать в аренду, однако арендатор еще не определен.

Напомним, на этой неделе в Казани рассказали, как изменится центр города с принятием новой концепции устойчивого развития.

ОбществоКультураИстория Татарстан
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