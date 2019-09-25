Арбитраж признал банкротом казанскую стройкомпанию «7Я»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Строительная компания «7Я». Решение о несостоятельности было вынесено 18 сентября.

Конкурсным управляющим назначен Максим Яковлев, говорится в сообщении из реестра сведений о банкротстве.

Суд рассмотрит отчет о результатах конкурсного производства 17 декабря.

Напомним, что стройкомпания «7Я» сменила собственника в начале 2019 года. Ее основатель Эдуард Пирогов был вынужден переквалифицироваться из девелоперов в субподрядчики из-за новых правил жилищного строительства. В Казани компания известна как застройщик жилых комплексов «Маркиз», «Видный» и ТЦ «7Я» на пр. Ямашева.