Умер член Академии наук Татарстана Мирфатых Закиев

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В возрасте 95 лет скончался член Академии наук Татарстана Мирфатых Закиев. Об этом сообщает пресс-служба академии.

— С прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни академик Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии лингвистических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники Закиев Мирфатых Закиевич. Президиум Академии наук Республики Татарстан выражает искренние соболезнования родным и близким Закиева Мирфатыха Закиевича, — сказано в сообщении.

О дате и времени похорон информации нет.

скриншот realnoevremya.ru из видео ТНВ Татарча/YouTube.com

Мирфатых Закиев родился 14 августа 1928 года в Ютазинском районе республики. Работать начал еще во времена Великой Отечественной войны. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Сказуемое в современном татарском литературном языке». Затем работал старшим преподавателем, доцентом кафедры татарского языка и литературы в Казанском государственном университете. В 1967 году стал ректором Казанского педагогического института. На этой должности проработал 19 лет. Также работал директором Института языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана и академиком-секретарем отделения гуманитарных наук.

Еще он занимался общественной и научной деятельностью. Закиев создал научные школы в области языковых, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия. Мирфатыхом Закиевым подготовлено более 40 научных кадров, 12 его бывших аспирантов стали докторами, профессорами и академиками различных общественных академий. Опубликовал около 800 научных работ, в том числе около 60 монографий, учебников и учебных пособий по проблемам татарского языка, истории татарского народа, этнической истории тюркских народов, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия.

Мирфатых Закиев имел множество наград. Среди них: орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», орден «Дуслык», орден Трудового Красного Знамени, почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» и другие.

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Айрат Назипов